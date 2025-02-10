川普高喊促和談！俄羅斯冷回：還沒收到像樣的提議

俄羅斯外交部副部長加盧津表示，莫斯科尚未收到任何足以展開談判的「良好提議」。（路透檔案照）

2025/02/10 16:24

［編譯陳成良／綜合報導］《路透》報導，美國總統川普日前表示，華府在促成俄烏戰爭和談方面取得進展。然而，俄羅斯外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin）週一（10 日）受訪時表示，莫斯科尚未收到任何足以展開談判的「良好提議」。

加盧津向俄羅斯新聞社（RIA）表示：「重要的是，談判應該建立在符合俄羅斯合理利益的實際行動之上，展現出消除危機根源並承認新現實的誠意。」他補充道：「目前我們尚未收到任何具體提議。」

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近期，華盛頓與莫斯科就川普與俄羅斯總統普廷可能舉行會談以結束戰爭一事，釋出了相互矛盾或謹慎的訊息。川普上週末表示，他已與普廷對話，並預期未來將有更多接觸。他說：「我相信我們正在取得進展，我們希望停止俄烏戰爭。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日向塔斯社（TASS）表示，關於普廷與川普可能會談的「許多不同訊息正在流傳」，但他未必掌握所有情況。因此，當被問及是否能證實川普的說法時，他回應：「在這種情況下，我無法證實，也無法否認。」

川普多次強調，他希望促成戰爭結束，並將在適當時機與普廷會晤。上週五，他也透露，可能會在本週與烏克蘭總統澤倫斯基會談，討論停戰方案。

俄烏戰爭將於2月24日屆滿三週年。普廷認為，這場戰爭事關俄羅斯的生存，而基輔及其西方盟友則視之為俄國發動的侵略與領土擴張行動。

澤倫斯基日前向《路透》表示，烏克蘭希望向美國提供稀土及其他礦產，以換取美方的財政援助。他並重申，烏克蘭不會割讓任何領土，並堅持推動加入北約（NATO）作為首要目標。

加盧津則向 RIA 表示，莫斯科仍對烏克蘭問題持開放對話態度，但立場不變，包括要求北約不得進一步東擴，並確保烏克蘭境內俄語居民的權利獲得保障。

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