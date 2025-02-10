為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國外送員劃破華為包裝膜被索賠近7萬 網痛批：華而不實為所欲為

    中國外送員運送華為產品不慎劃破包裝膜，竟被門市索賠1.5萬人民幣。（圖擷自微博）

    中國外送員運送華為產品不慎劃破包裝膜，竟被門市索賠1.5萬人民幣。（圖擷自微博）

    2025/02/10 16:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國華為向來被視為「愛國品牌」，孰料竟然訛詐自家人！浙江省杭州1名「閃送」平台的李姓外送員，今年1月接單運送華為產品，過程中不慎劃破包裝盒的塑膠膜，竟被華為門市索賠1.5萬人民幣（約新台幣6.7萬元），中國網友看到消息後莫不義憤填膺，怒斥華為根本「華而不實為所欲為」。

    李姓外送員接受浙江知名新聞節目《1818黃金眼》採訪時，透露當時是華為店面調貨，由他接單將平板電腦（應為MateBook頂配筆電）從杭州濱江區門市送到上城區的另1間門市，抵達後經過職員檢查無誤讓他離開，過沒多久卻通知他外包裝有破損。

    李男表示，包裝盒應是被外送箱內的鉤子劃到，導致塑膠膜有一處破洞，華為門市聲稱這樣的瑕疵會影響到銷售，要求賠償1.5萬人民幣，導致他在閃送平台的保證金被凍結，在賠完之前不能繼續接單。

    李男說，後來經過閃送的協商，華為門市同意將賠償金額降至2000人民幣（約新台幣9000元），孰料他隨即被扣了3000人民幣（約新台幣1.34萬元），和閃送客服聯繫之下，得知這是「損壞物品的賠償」。

    李男向《1818黃金眼》求助後，記者陪同他前往杭州上城區萬象城商場5樓的華為門市，孰料店面人員態度惡劣不願處理，連記者要留手機號碼讓主管後續聯繫也被拒絕。

    這段影片在網路上公開後旋即引起關注，中國網友紛紛痛批華為「垃圾品牌欺負老實人」、「臭不要臉的品牌」、「膜值3000，遙遙領先」，還有網友諷刺地表示，以後去華為買東西記得不要包裝膜，可以當場退款3000人民幣。

    在消息鬧大之後，閃送和華為門市連忙處理，迅速將3000人民幣退回給李姓外送員，至於外包裝破損的筆電已折價1000人民幣（約新台幣4490元）售出，由閃送和門市分別承擔這些損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播