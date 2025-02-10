中國外送員劃破華為包裝膜被索賠近7萬 網痛批：華而不實為所欲為

中國外送員運送華為產品不慎劃破包裝膜，竟被門市索賠1.5萬人民幣。（圖擷自微博）

2025/02/10 16:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為向來被視為「愛國品牌」，孰料竟然訛詐自家人！浙江省杭州1名「閃送」平台的李姓外送員，今年1月接單運送華為產品，過程中不慎劃破包裝盒的塑膠膜，竟被華為門市索賠1.5萬人民幣（約新台幣6.7萬元），中國網友看到消息後莫不義憤填膺，怒斥華為根本「華而不實為所欲為」。

李姓外送員接受浙江知名新聞節目《1818黃金眼》採訪時，透露當時是華為店面調貨，由他接單將平板電腦（應為MateBook頂配筆電）從杭州濱江區門市送到上城區的另1間門市，抵達後經過職員檢查無誤讓他離開，過沒多久卻通知他外包裝有破損。

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李男表示，包裝盒應是被外送箱內的鉤子劃到，導致塑膠膜有一處破洞，華為門市聲稱這樣的瑕疵會影響到銷售，要求賠償1.5萬人民幣，導致他在閃送平台的保證金被凍結，在賠完之前不能繼續接單。

李男說，後來經過閃送的協商，華為門市同意將賠償金額降至2000人民幣（約新台幣9000元），孰料他隨即被扣了3000人民幣（約新台幣1.34萬元），和閃送客服聯繫之下，得知這是「損壞物品的賠償」。

李男向《1818黃金眼》求助後，記者陪同他前往杭州上城區萬象城商場5樓的華為門市，孰料店面人員態度惡劣不願處理，連記者要留手機號碼讓主管後續聯繫也被拒絕。

這段影片在網路上公開後旋即引起關注，中國網友紛紛痛批華為「垃圾品牌欺負老實人」、「臭不要臉的品牌」、「膜值3000，遙遙領先」，還有網友諷刺地表示，以後去華為買東西記得不要包裝膜，可以當場退款3000人民幣。

在消息鬧大之後，閃送和華為門市連忙處理，迅速將3000人民幣退回給李姓外送員，至於外包裝破損的筆電已折價1000人民幣（約新台幣4490元）售出，由閃送和門市分別承擔這些損失。

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