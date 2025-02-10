阿拉斯加航空女乘客遭怪男緊抓頭髮 英勇空少出拳連擊壓制畫面曝

阿拉斯加航空一名乘客緊抓前方女子頭髮不放，空少只好捶打其喉嚨及身體讓他鬆手。（擷取自@@walterizzle/x）

2025/02/10 16:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）近日發生機上暴力事件，一名男子突然情緒失控，竟然強行抓住前方女乘客的頭髮不放。空少見狀立即上前制止，但男子卻拒絕放手，直到空少出拳連擊，才終於讓女子脫困。

綜合外媒報導，阿拉斯加航空AS2221航班於1日上午從加州奧克蘭（Oakland）飛往俄勒岡州波特蘭（Portland），期間一名男乘客突然抓住前方女子的頭髮，痛得她驚聲尖叫。

請繼續往下閱讀...

一名男性空服員立即介入試圖制止，但該名男子緊抓不放，場面陷入僵持。為了讓女子脫困，空少只好朝男子喉嚨及身體連續出拳，最終將其打到無法反擊，其他乘客也加入協助，這才讓受害女子順利離開座位。

即使鬆手後，該男子仍持續大吼大叫，情緒極度不穩。機組人員擔心他會進一步攻擊他人，遂呼叫其他男空服員合力壓制，確保飛行安全。事發過程被乘客拍下並上傳至社群媒體「X」曝光，目擊者透露，該男子在事發前已表現異常，嘴裡喃喃自語說著怪話，身體也不斷前後搖晃，疑似精神狀況不穩定。

由於機上乘客與機組人員安全受到威脅，機長決定折返奧克蘭機場，並通報警方到場處理。最終，該名男子在降落後被警方逮捕，該航班也因此被迫取消，影響眾多乘客行程。

事後，阿拉斯加航空證實此事，讚揚機組人員的專業應對，並表示，該男子疑似有暴力相關的醫療症狀，對其他乘客和機組人員持續進行暴力攻擊，已永久禁止他搭乘阿拉斯加航空與子公司地平線航空（Horizon Air）。

Alaska Airlines Flight 2221 incident Oakland, CA 2/1/2024 ~10:35 am pic.twitter.com/ND7g1YqUVz — chad_bro_chill_17 （@walterizzle） February 1, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法