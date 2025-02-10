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    美國安顧問：USAID任務和計畫不符合「對抗中國」願景

    白宮國安顧問瓦爾茲指出，美國國際開發總署的任務和計畫，許多都不符合「對抗中國」等川普願景。（美聯社）

    白宮國安顧問瓦爾茲指出，美國國際開發總署的任務和計畫，許多都不符合「對抗中國」等川普願景。（美聯社）

    2025/02/10 15:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家安全顧問瓦爾茲9日在《美國國家廣播公司》（NBC）訪問中，為總統川普任命科技大亨馬斯克整頓對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID）辯護，指稱該機構的許多計畫和任務都不符合美國戰略利益和川普的願景，例如「對抗中國」。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，馬斯克率領的政府效率部（DOGE）接管USAID，凍結該機構龐大資金，並解雇全球上萬名員工，引起民主黨在內許多反對人士撻伐。對此，瓦爾茲在「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中為川普和馬斯克的作法辯護。

    瓦爾茲指出，首先，USAID的任務和計畫往往不符合美國的戰略利益，例如對抗中國，「坦白講，他們正在做的各種事情，都不符合（美國）戰略利益或總統的願景」。

    其次，在大承包商、分包商和當地承包商之間，通常只有極少量的USAID資金真正到達需要幫助的人手中，這些資金並未得到合理的運用。他認為，USAID的預算變得「極為膨脹」，相信即使少了USAID的對外援助，美國仍然可以保持國際地位。

    瓦爾茲也為馬斯克接下來將矛頭對準國防部護航，稱他很清楚國防部開支太多、成果卻不足，「美國人民已受夠開支膨脹、浪費和債務，當我們的債務利息高達上兆美元，超過整個國防預算時，我們確實需要聰明的人、確實需要商界領袖介入，以徹底改革五角大樓的採購流程」。

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