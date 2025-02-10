「裸體郵輪」豪華啟航！ 為期11天裸體之旅 船上「禁止」一行為

裸體旅遊公司「Bare Necessities」與挪威郵輪公司合作推出的11天「The Big Nude Boat」裸體航程，近日從邁阿密出發，航行加勒比海，吸引大批追求自由體驗的旅客登船。（圖擷取自IG/@cruisebare）

2025/02/10 15:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「裸體郵輪」再度啟航！由裸體旅遊公司「Bare Necessities」與挪威郵輪公司合作推出的11天「The Big Nude Boat」裸體航程，近日從邁阿密出發，航行加勒比海，吸引大批追求自由體驗的旅客登船。

據《紐約郵報》報導，這艘被稱為「The Big Nude Boat」的郵輪實為「挪威珍珠號」，全長968英尺（約295公尺），最多可搭載2300名乘客。此次航程票價從2000美元（約新台幣6.4萬元）起跳，部分乘客更斥資3.3萬美元（約新台幣107萬元）入住豪華三臥室別墅套房。

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為確保乘客安全與舒適，郵輪公司制定了嚴格的規範。雖然船上允許裸體活動，但乘客在室內餐廳必須穿著衣服。同時，郵輪特別設置戶外自助餐區，供喜好裸體的乘客用餐。基於衛生考量，乘客在客艙、游泳池甲板和自助餐區就座時，需要在座位上鋪設毛巾。船方也明確禁止任何形式的撫摸或不當觸摸行為。

據一位曾參與類似航程的乘客表示，這類裸體郵輪的乘客年齡層普遍較高，很多人是到了晚年才開始接受在公共場合裸體活動。這位乘客還描述了乘客的整體組成：「約20%外表具吸引力，20%屬於一般水準，其餘60%則較不具吸引力。」

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