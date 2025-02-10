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    厄瓜多總統選舉 保守派總統和左翼律師未達當選門檻4月決戰

    厄瓜多現任總統諾波亞在參加總統選舉期間，陪同副總統候選人投票後揮手致意。（美聯社）

    厄瓜多現任總統諾波亞在參加總統選舉期間，陪同副總統候選人投票後揮手致意。（美聯社）

    2025/02/10 14:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多於週日舉行總統大選，保守派現任總統諾波亞（Daniel Noboa）與左翼律師岡薩雷斯（Luisa González）在16名候選人中脫穎而出，然而，由於兩位候選人均未達到直接當選的門檻，將於4月13日進行決選投票，決定誰將接掌國家的領導權。

    根據初步計票結果，諾波亞以超過371萬票，得票率44.43%領先，岡薩雷斯則獲得369萬票，得票率44.17%。根據厄瓜多的選舉法規定，候選人必須獲得50%的選票，或至少40%的選票並且領先第二名10個百分點以上，方可直接當選。

    此次選舉在當前艱困的治安形勢下進行。受鄰國哥倫比亞與秘魯的古柯鹼販運影響，厄瓜多的犯罪問題日益嚴重。諾波亞在任期內採取強硬措施打擊犯罪，並成功將2023年的兇殺率從每10萬人46.18人降低至38.76人。然而，儘管有成效，綁架和勒索等其他類型的犯罪卻顯著增加。今年1月，諾波亞宣布全國進入內部武裝衝突狀態，並動用軍隊打擊有組織犯罪。

    岡薩雷斯為厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的政治徒弟，曾在柯利亞執政時期擔任多個政府要職。柯利亞在2007年至2017年執政時推行了具有社會福利色彩的政策，雖然後期政治權力逐漸集中，並因貪污醜聞於2020年被判刑缺席。

    基多美洲大學的巴亞斯（Maria Cristina Bayas）教授指出，此次選舉結果顯示柯利亞所屬的政黨在選民間仍具相當實力，因為選前預期兩位候選人之間的票差會更大。

    為確保選舉安全，厄瓜多政府動員了超過10萬名警察和軍人來維護秩序。在強制投票制度的推動下，本次選舉的投票率高達83%以上，約1370萬選民積極參與選舉。

    左翼律師岡薩雷斯為厄瓜多左翼前總統柯利亞的政治徒弟，曾在柯利亞執政時期擔任多個政府要職。（法新社）

    左翼律師岡薩雷斯為厄瓜多左翼前總統柯利亞的政治徒弟，曾在柯利亞執政時期擔任多個政府要職。（法新社）

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