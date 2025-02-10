有陰影？美國研究：童年經歷「父母離婚」中風風險高6成

最新研究警示，父母離異或成子女中風「隱形殺手」；圖為情境照。（圖取自freepik）

2025/02/10 13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Science Alert》報導網站報導，一項針對美國1萬3000多名老年人的最新研究揭示了一項驚人發現：童年時期經歷父母離異的人，成年後中風的機率較一般人高出60%，其風險程度甚至與糖尿病等公認的中風危險因子相當。這項研究強調了童年情感創傷對健康的長期影響，可能超乎我們的想像。

這項由加拿大多倫多大學社會科學家富勒-湯姆森（Esme Fuller-Thomson）領導的研究，是首次探索父母離異與中風風險之間關聯性的研究。富勒-湯姆森指出，研究結果令人擔憂，即使排除了童年時期曾遭受身體或性虐待的個案，在離婚家庭中長大的老年人，中風機率仍顯著升高。她強調，父母離異與中風之間的關聯程度，不亞於男性、糖尿病等傳統中風危險因子。

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該研究採用觀察性設計，分析了1萬3205名65歲以上、且未曾回報童年受虐經歷的美國老年人的個人與健康數據。其中，約14%的受訪者在18歲前經歷過父母離異。研究發現，除了父母離異外，男性中風風險較女性高47%；糖尿病患者中風風險增加37%；憂鬱症患者中風風險則高達76%。然而，即使控制了這些已知風險因子，童年經歷父母離異者，其中風風險仍高出61%。

研究團隊認為，離婚家庭中的長期緊張氣氛，可能是導致中風風險增加的重要因素。孩童在父母離異過程中，往往需要面對家庭關係緊張、轉學、搬家等適應壓力，這些壓力不僅可能導致高血壓，還可能引發睡眠問題，甚至持續至成年，進而影響整體健康。然而，這項研究僅為觀察性研究，尚無法證實父母離異與中風之間的因果關係。

富勒-湯姆森的研究團隊強調，由於社會觀念的變遷，這項研究結果是否適用於X世代或千禧世代，仍有待進一步探討。未來的研究應著重於探討父母離異對不同世代人群健康的影響，以及不同文化背景下的差異。這項研究已發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）期刊。

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