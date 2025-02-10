換匯成詐騙陷阱：大阪台灣人遇陌生搭訕 台幣帳戶成警示帳戶

一名在大阪工作的台灣人近日遭遇換匯詐騙事件，事件發生於去年十二月，地點為大阪的難波區。（資料照）

2025/02/10 13:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名在大阪工作的台灣人近日遭遇換匯詐騙事件，事件發生於去年十二月，地點為大阪的難波區。該名受害者與一名約20多歲的台灣男性觀光客交談，對方詢問是否能以現金方式換日幣，並要求通過轉帳將等值台幣匯給他。受害者當場將2萬日圓（約新台幣4316元）交給對方，並收到該男子匯入台灣帳戶的台幣款項。然而，這場看似簡單的換匯交易最終卻引發了一連串的麻煩，導致受害者的台灣帳戶被列為警示帳戶，並需返回台灣處理相關事宜。

據原PO於Dcard 發文表示，事件發生時，這名台灣男子主動向受害者搭訕，詢問他是否來自台灣。隨後，該男子表示自己來日本旅遊一週，卻因為身上日幣所剩無幾，急需換匯。他提出與受害者兌換日幣，並承諾會將相等金額的台幣匯入受害者的台灣帳戶。受害者基於善意，便將兩萬日圓換給該男子，該男子當場將台幣匯入受害者的帳戶。

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受害者原本以為這是一件簡單的換匯交易，但兩個星期前，受害者的台灣家人突然接到派出所的電話，通知他們，受害者的帳戶已被列為警示帳戶。經過警方調查後發現，該名男子當初匯入的款項存在問題，且涉及不明資金來源。這使得受害者必須請假回台灣處理此事，並進一步協助警方調查。

事件發生後，受害者對於陌生人的搭訕變得格外警覺。他提醒大家，不論是在街頭還是網路社群中遇到的台灣人，換匯時應謹慎處理。他強調，應盡量避免通過銀行帳戶匯款，而應選擇現金交易，減少不必要的風險。受害者感慨道，「我在日本這麼久了，會坑你的大多不是日本人，反而是台灣人。」

貼文發布後，也引起網友熱議，「這個年代還是要先保護自己，不要太相信陌生人」、「只能接受現金換現金，陌生人匯款到帳戶真的要避免」、「還一堆要人不用帶太多日幣現金的」、「現金也有詐騙喔，疫情前有詐騙是用假鈔換的」、「在國外最愛騙台灣人的就是台灣人不是嗎」。

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