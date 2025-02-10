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    嗆關《美國之音》 馬斯克：只是激進左翼瘋子自言自語

    美國「政府效率部」負責人、世界首富馬斯克稱《美國之音》、《自由歐洲電台》只是自言自語的激進左翼瘋子，每年浪費美國納稅人10億美元，揚言要其給關台。（路透）

    美國「政府效率部」負責人、世界首富馬斯克稱《美國之音》、《自由歐洲電台》只是自言自語的激進左翼瘋子，每年浪費美國納稅人10億美元，揚言要其給關台。（路透）

    2025/02/10 11:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「政府效率部」（DOGE）負責人、世界首富馬斯克現在把刪除開支的矛頭指向《美國之音》、《自由歐洲電台》兩個對外國營媒體，稱這兩間媒體只是自言自語的激進左翼瘋子，每年浪費美國納稅人10億美元，揚言要其給關台。

    川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）9日表示：「《美國之音》、《自由歐洲電台》是美國納稅人支付的媒體。它們是國有媒體。這些媒體充斥著極左翼活動家。我和這些記者合作了幾十年。這是一個歷史問題，我們不需要政府支付的媒體。」

    「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克立刻點讚回應「是的，關閉它們」，他舉3理由，一是除了令人窒息的官僚主義，歐洲現在是自由的，二是沒有人再聽他們的話了，第三點是「他們只是一群瘋狂的激進左翼人士，一邊自言自語，一邊揮霍著每年10億美元的美國納稅人的錢」。

    《美國之音》是美國的國營國際廣播機構，是美國政府資助的最大、歷史最悠久的國際廣播公司。《美國之音》成立於1942年2月，美國國際媒體署監管，經費由美國國會撥款，由獨立機構管理，目前有48種語言版本內容。

    《自由歐洲電台》由美國國會出資建立的廣播和通訊電台組織，目的是使「被執政當局所禁止的信息自由傳播」。

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