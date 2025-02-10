英國非法移民大掃蕩！逮捕人數創新高 內部憂重回「敵意環境」

英國工黨政府近期加強對非法移民的執法力度，並公開宣傳相關行動，以展現對移民問題的強硬立場。（圖擷取自X/@Independent）

2025/02/10 10:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨政府近期加強對非法移民的執法力度，並公開宣傳相關行動，以展現對移民問題的強硬立場。然而，這一舉措引發了來自人權團體、議員及政壇內部的質疑與批評。

綜合外媒報導，英國內政部最新數據顯示，工黨執政後，針對非法工作的突擊檢查次數達到歷史新高。然而，數據同時顯示，保守黨執政期間，這類行動亦呈現逐年上升趨勢。針對非法勞工的突擊檢查次數較去年增加38%，逮捕人數提升73%。單在今年1月，執法部門共進行828次突擊檢查，逮捕609人，檢查範圍涵蓋美甲店、便利商店、餐廳、洗車場與電子菸商店等場所。此外，政府亦強調，非法工作與惡劣居住條件、低薪工資及長工時密不可分，並表示自選舉以來，已有超過16400人被驅逐出境。

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工黨政府否認這些行動與英國改革黨（Reform UK）的政治壓力有關，強調執法政策是為了兌現選舉承諾。不過，部分工黨議員擔憂，強硬作法可能會疏遠核心選民，甚至讓政府回歸過去梅伊（Theresa May）擔任內政大臣期間所推行的「敵意環境」政策模式。

人權團體與難民組織則批評政府「表演式執法」，認為此舉可能加劇社會對移民的負面情緒，甚至激化仇恨犯罪。另一方面，英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）則聲稱，工黨此舉是因為「害怕」該黨崛起。

除了強化執法，工黨政府亦取消前朝的盧安達驅逐計畫，並將約1000名原負責該計畫的員工轉調至移民執法工作。此外，政府在越南和阿爾巴尼亞投放廣告，以勸阻潛在移民，並與多國合作防止非法入境。

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