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    日本各地暴雪釀4死53傷！福島縣2溫泉旅館遇雪崩 160人一度受困

    福島縣福島市土湯溫泉町在當地時間今日凌晨發生雪崩，有兩間溫泉旅館對外交通因此中斷，共有160人受困。圖為除雪示意圖。（歐新社）

    福島縣福島市土湯溫泉町在當地時間今日凌晨發生雪崩，有兩間溫泉旅館對外交通因此中斷，共有160人受困。圖為除雪示意圖。（歐新社）

    2025/02/10 11:20

    首次上稿：10:41
    更新時間：11:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近期迎來本季最強寒流，從北海道至西日本都發生大範圍暴風雪，甚至平時雪量較少的京都市、名古屋市，及鹿兒島市在內的九州平地地區，也出現積雪狀況，日本各地至少已有4人死亡、53人輕重傷。位於日本東北的福島縣福島市土湯溫泉町，在當地時間今日凌晨發生雪崩，有兩間溫泉旅館對外交通因此中斷，共有160人受困，所幸後續道路已搶通。

    綜合日媒報導，福島縣政府指出，一名準備前往土湯溫泉町上班的旅館員工在今日凌晨4點左右發現道路被積雪封堵。該名員工表示，由於旅館聯外道路只有一條，一旦雪崩就會讓旅館陷入孤立，而昨晚有很多旅客入住，很擔心旅館的狀況。福島縣政府對現場檢查後發現，雪崩區域長100公尺，最高處達到1.5公尺。

    此處雪崩造成附近有兩家溫泉旅館的對外交通被封鎖，旅館員工和旅客共有160人受困，所幸福島縣當局在上午10點30分就將道路阻塞處打通，恢復交通運行，原本受困的160人也陸續被疏散。

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