一個都不放過！疑助反送中「中槍高中生」逃亡 香港26歲女被捕

2019年10月1日時年18歲的曾志健（左，背對鏡頭者）上街參與反送中抗議，被鎮暴警察（右）右手持槍實彈擊中左胸。（圖擷自Campus TV，HKUSU香港大學學生會校園電視）

2025/02/10 10:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方9日通報，香港警務處國家安全處（國安處）拘捕了1名26歲女子，稱該女子疑涉及1起案件被通緝。港媒報導，女子與另名通緝犯余顯霖是情侶關係，2人被控涉嫌在2020年至2022年期間，協助2019年「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中）示威期間中槍示威者曾志健等4人潛逃。

香港警務處在官方網站公告，國安處7日以「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪嫌拘捕1名26歲男子後，8日再拘捕1名疑似涉及同一案件遭通緝的女子，並指女子同樣涉嫌「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」。

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女子案件將於10日上午在香港東區裁判法院提審。

綜合《香港01》和《明報》報導，7日被捕男子余顯霖涉嫌在2020年至2022年期間，協助2019年反送中期間中槍示威者曾志健、馮清華、王愷銘和黃竣賢等4人潛逃。

2022年7月，包括曾志健在內的4人準備渡海潛逃至台灣，但在香港西貢區被捕。

《香港01》引述消息人士所說，2名通緝犯為情侶關係，同樣意圖阻撓和妨礙法庭審判、完成針對曾志健和另外3人所提起刑事法律程序的司法管轄權。

2019年10月1日，就讀中學的曾志健在香港街頭遭1名警察近距離開槍射傷，左肺被子彈打穿，其中1塊子彈碎片穿透肺部，接近大動脈，距離心臟左側僅約3公分。

香港警務處副處長鄧炳強當時聲稱，這名警員荷槍戒備，被1名「暴徒」走近並以鐵管襲擊，警員感到生命受極大威脅，所以開槍制伏「暴徒」。但多家媒體在現場拍攝照片顯示，曾志健當時手持的應為「白色橡膠管」。

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