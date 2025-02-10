支持率創執政生涯最高水平 川普第二任期開始支持率達 53％

美國總統川普再度執政後，其施政表現備受關注。根據最新民調，川普的整體支持率為 53%，其中 70% 的受訪者認為他正在兌現競選承諾。（路透）

2025/02/10 09:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普再度執政後，其施政表現備受關注。根據最新民調，川普的整體支持率為 53%，其中 70% 的受訪者認為他正在兌現競選承諾。多數選民形容他「強硬」、「精力充沛」、「專注」且「有效率」，並認為他的施政超過預期。

綜合外媒報導，在政策層面，川普的移民政策獲得廣泛支持。調查顯示，59% 的受訪者贊成驅逐非法移民，64% 的人支持派遣軍隊駐守邊境。然而，關於建立大型拘留中心，民意呈現分歧，52% 反對，48% 贊成。

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在國際議題上，川普對以哈衝突的處理方式獲得 54% 的支持，其中共和黨選民占多數。不過，針對他近期有關「佔領加薩」的言論，僅 13% 的受訪者認為這是可行的選項。

經濟方面，物價問題成為民眾最關心的議題之一。66% 的受訪者認為川普政府未將降低生活成本視為優先事項。此外，近四分之三的受訪者反對對其他國家徵收新關稅，擔憂可能進一步推高物價，尤其是食品與日用品價格。

關於企業與政府的關係，特斯拉執行長馬斯克在政府決策中的角色也引發討論。共和黨人普遍支持馬斯克擁有一定影響力，而民主黨人則認為他應與政府保持距離。調查顯示，23% 的受訪者認為馬斯克應該擁有「很大」影響力，28% 認為他應該有「一些」影響力，而 49% 則認為他應該幾乎沒有實權。

川普的領導風格與過往幾任總統不同，他的執政方式直接，並頻繁於空軍一號或橢圓形辦公室與媒體對話。與此同時，各大民調對他的支持率評估不一。根據538民調（FiveThirtyEight）匯總的數據，他的平均支持率約為 48%。美國晨間諮詢公司（Morning Consult）的調查顯示，他在就職後第一週的支持率從 52% 下降至 49%。皮尤研究中心的報告則指出，川普在1月27日至2月2日期間的支持率為47%，高於其第一任期內的任何時期，但仍低於近期其他總統就職初期的支持率。

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