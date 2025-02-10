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    4個死1個！慘烈沖繩戰役80週年 「虛擬紀念碑」逐一列名

    日本沖繩縣府將於今年透過虛擬實境重現「和平祈念公園」，及刻有沖繩島戰役「戰歿者」名單的「和平之礎」紀念碑。圖為和平之礎。（歐新社資料照）

    日本沖繩縣府將於今年透過虛擬實境重現「和平祈念公園」，及刻有沖繩島戰役「戰歿者」名單的「和平之礎」紀念碑。圖為和平之礎。（歐新社資料照）

    2025/02/10 13:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣將於2025年推出全新計畫，在虛擬實境（VR）重現位於糸滿市的「和平祈念公園」，及刻有沖繩島戰役「戰歿者」名單的「和平之礎」紀念碑。

    《共同社》報導，透過虛擬實境，用戶可操作數位分身（Avatar）在公園內漫步，並檢索戰歿者的姓名。希望藉由數位技術，讓年輕一代了解發生在80年前、老縣民口中「每4人就有1人遇難」陸上戰役的悲慘情況。

    用戶可在電腦或智慧型手機上操作數位分身。此外，今年是日本戰後80週年，日益年邁的遺族家屬不必實際造訪公園，也能感受置身其中的實境體驗。

    沖繩縣目前正在建置相關系統，方便人們檢索「和平之礎」上鐫刻的戰歿者姓名，並計劃在6月23日「沖繩慰靈日」前夕完成。沖繩縣政府把舊日本軍隊結束組織性戰鬥的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

    據沖繩縣介紹，現階段仍在討論和平祈念公園在虛擬實境的場景設定。相關經費已編列在2025財政年度，約3800萬日元（約新台幣820萬元）。

    今年適逢「和平之礎」設置30週年。沖繩縣負責人表示，「希望能做出貼近年輕人的內容並用於和平教育」。

    日本沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。

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