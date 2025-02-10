馬斯克查帳！川普：教育、國防部浪費驚人

美國總統川普在超級盃（Super Bowl）賽前接受福斯新聞（Fox News）獨家專訪，預告將啟動大規模聯邦財政稽查。（圖：Fox News）

2025/02/10 08:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普在美式足球超級盃（Super Bowl）賽前接受福斯新聞（Fox News）獨家專訪，預告將啟動大規模聯邦財政稽查，並點名「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克將在教育部及國防部的經費運用上，發現數千億美元的浪費。川普強調，這項行動旨在兌現他對選民的承諾，削減政府浪費，並提升政府效能。

在這次的專訪中，川普向福斯新聞首席政治主播拜爾（Bret Baier）詳細闡述了他對DOGE的指示和期望。他表示，馬斯克將首先針對教育部展開調查，預計會發現數百億美元的浪費。接著，馬斯克的團隊將把目標轉向國防部，川普預估在國防部的預算中，更可能發現高達數千億美元的浪費、詐欺和濫用。

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川普說道：「（馬斯克）沒有從中獲利，我反而好奇他怎麼有時間投入。」他堅信，這些潛藏的浪費，正是他當初競選總統時，選民們最關切的問題：「人民選我就是為了這個。」

這段專訪將於當地時間9日下午三點在福斯新聞播出，深入探討川普政府自一月就職以來，在提升政府效能方面所做的努力和改革，包含成立DOGE。DOGE 自1月20日成立以來，主要目標是改革聯邦機構的運作方式，並追蹤聯邦資金的流向，以找出並消除不必要的浪費。然而，DOGE的成立和行動也引發了部分民主黨人士的疑慮和反對。

川普在專訪中再次強調：「人民希望我找出這些（浪費支出）。」他並高度讚揚了馬斯克在DOGE中扮演的角色和貢獻，稱他為「一位非常出色的夥伴」，並表示：「馬斯克幫了大忙，他非常出色。」更多關於DOGE和政府改革的細節，將於福斯新聞10日播出的「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）節目中播出。

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