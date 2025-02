掰掰墨西哥灣！川普定2/9為「美國灣日」

美國白宮9日宣布,川普簽署公告,將2月9日定為「美國灣日」。(圖擷自X)

2025/02/10

〔即時新聞/綜合報導〕美國內政部上月25日表示,總統川普已正式將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名「美國灣」(Gulf of America)。美國白宮本月9日加碼宣布,川普當天乘坐空軍一號專機期間簽署了公告,將2月9日定為「美國灣日」(Gulf of America Day)。

川普在公告中稱,「今天,我很榮幸地將2025年2月9日定為第一個美國灣日。……以前被稱為墨西哥灣的地區,長期以來一直是促進美國蓬勃發展的必要資產,也是美國不可磨滅的一部份。」

川普簽署公告時,正搭乘空軍一號前往路易斯安那州的新奧爾良(New Orleans),觀看第59屆美國美式足球「超級盃」(Super Bowl)賽事,是美國史上首位到場觀戰的在任總統。

川普表示,當天是他將「美國灣」更名後第一次經過它,「當我的政府恢復國民對美國偉大歷史的驕傲之際,我們偉大的國家團結起來、共同紀念『美國灣』更名的重大時刻是恰當的。」

現任內政部長伯古姆(Doug Burgum)讚揚此舉,並指內政部已執行了川普的行政命令,恢復了表揚偉大美國的名稱。

川普1月20日簽署1項名為《恢復紀念美國偉大命名》的行政命令,將「墨西哥灣」更名為「美國灣」,並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」(Denali)重新命名為「麥金里山」(Mount McKinley),紀念美國前總統麥金里(William McKinley)。

美國白宮9日宣布,川普當天簽署了公告,將2月9日定為「美國灣日」。

