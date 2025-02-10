掰掰墨西哥灣！川普定2/9為「美國灣日」

美國白宮9日宣布，川普簽署公告，將2月9日定為「美國灣日」。（圖擷自X）

2025/02/10 08:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內政部上月25日表示，總統川普已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名「美國灣」（Gulf of America）。美國白宮本月9日加碼宣布，川普當天乘坐空軍一號專機期間簽署了公告，將2月9日定為「美國灣日」（Gulf of America Day）。

川普在公告中稱，「今天，我很榮幸地將2025年2月9日定為第一個美國灣日。……以前被稱為墨西哥灣的地區，長期以來一直是促進美國蓬勃發展的必要資產，也是美國不可磨滅的一部份。」

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川普簽署公告時，正搭乘空軍一號前往路易斯安那州的新奧爾良（New Orleans），觀看第59屆美國美式足球「超級盃」（Super Bowl）賽事，是美國史上首位到場觀戰的在任總統。

川普表示，當天是他將「美國灣」更名後第一次經過它，「當我的政府恢復國民對美國偉大歷史的驕傲之際，我們偉大的國家團結起來、共同紀念『美國灣』更名的重大時刻是恰當的。」

現任內政部長伯古姆（Doug Burgum）讚揚此舉，並指內政部已執行了川普的行政命令，恢復了表揚偉大美國的名稱。

川普1月20日簽署1項名為《恢復紀念美國偉大命名》的行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」（Denali）重新命名為「麥金里山」（Mount McKinley），紀念美國前總統麥金里（William McKinley）。

美國白宮9日宣布，川普當天簽署了公告，將2月9日定為「美國灣日」。（圖擷自X）

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