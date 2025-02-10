向國防部開鍘 川普要求馬斯克清查五角大廈帳目

美國總統川普表示，他將要求主導「政府效率部」的科技富豪馬斯克，清查國防部的帳目，揪出金額可能高達數十億美元的詐欺和濫用行為。（美聯社檔案照）

2025/02/10 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕緊接著美國國防部長赫格塞斯宣示，有必要根除五角大廈過去浪費、詐欺、濫權的官僚制度和機構，以因應緊急事態或行動之後，美國總統川普在9日播出的專訪中也說，他認為主導「政府效率部」（DOGE）的科技富豪馬斯克在針對國防部的審計時，將會發現金額可能高達數十億美元的詐欺和濫用行為。

川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「我很快就會告訴他，可能在24小時內，去檢查教育部……然後，我會說，去軍方，讓我們來檢查軍方。」部分訪談內容已於9日上午播出。

請繼續往下閱讀...

路透報導，針對五角大廈這個聯邦政府規模最大的部門，川普聲稱：「我們將發現數十億或數億美元的詐欺和濫用行為。」

美國國防部的年度預算將近1兆美元（約32兆台幣）。去年12月，時任總統拜登簽署法案，授權高達8950億美元的2024財政年度國防開支。

馬斯克是川普政府的「特別雇員」，川普已指派他負責削減聯邦政府的公務員編制。在這項計畫中，馬斯克的助手已試圖獲取多個政府機構的機密電腦系統資訊。

批評者指稱，這些行動可能違法，並有洩露機密情報的風險，實際上等於在未獲國會批准的情況下，削弱整個政府機構。

白宮國家安全顧問瓦爾茲在9日在國家廣播公司（NBC）的節目中表示，五角大廈的造艦流程可能是DOGE特別關注的領域，還說整個國防部存在大量不必要的浪費；「五角大廈的一切似乎都太昂貴、太耗時，最終提供給官兵的卻太少……我們確實需要商界領袖進入其中，徹底改革五角大廈的採購流程」，「造艦計畫的問題特別嚴重，根本一團亂。」

長期以來，來自不同政治派別的領袖都曾批評國防部的浪費與效能低落，但民主黨人和公務員工會指出，馬斯克主導的DOGE並沒有足夠的專業知識來改革五角大廈，而且此舉恐造成機密計畫外洩的風險。

此外，馬斯克旗下公司與五角大廈有多項重大合約，也引發利益衝突的嚴重疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法