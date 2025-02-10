整肅政敵 川普取消8名前朝官員安全許可

美國總統川普繼撤銷前總統拜登聽取機密情報的安全許可後，再對前國務卿布林肯（右）、前國家安全顧問蘇利文（左）等前朝高階官員共8人比照辦理。（法新社檔案照）

2025/02/10 01:15

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普8日接受「紐約郵報」專訪時透露，繼撤銷前總統拜登聽取機密情報的「安全許可」後，再對前國務卿布林肯、前國家安全顧問蘇利文等前朝高階官員，以及「反川」立場鮮明的政敵共8人比照辦理。

除布林肯與蘇利文外，遭川普秋後算帳的另外6人為：前司法部副部長摩納可（Lisa Monaco），曾參與監督針對川普的法律調查，並協調司法部應對2021年1月6日國會山莊暴動案；起訴川普「封口費案」的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）；在川普「通俄門」調查中擔任領銜檢察官的魏斯曼（Andrew Weissmann）；2019年川普彈劾案「吹哨者」代表律師柴德（Mark Zaid）；彈劾期間擔任聯邦眾議院司法委員會特別顧問的前白宮倫理顧問律師艾森（Norm Eisen）。

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反川立場強烈的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），曾指川普為「非法總統」，2022年起訴川普及其子女和企業涉嫌詐欺、跨大淨資產。詹樂霞7日代表另外18名檢察長，控訴川普政府向特斯拉執行長馬斯克及其領導的「政府效率部」（DOGE）提供財政部中央支付系統的權限，使其能夠取得美國公民最具敏感性的個人資料，包括銀行帳戶詳細資訊和社會安全碼。

對司法界人士來說，撤銷安全許可雖會對工作造成些許不便，但整體象徵意義大於實際後果。前曼哈頓聯邦檢察官科斯特洛（Bob Costello）指出，「比起實際的遏制，這更像是侮辱和打在臉上的一巴掌」。

國防部長赫格塞斯上月撤銷退役參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）的個人安全護衛和安全許可。密利的參聯會主席任期橫跨川普和拜登政府，在2023年退休後對川普多所批評。「路透」指出，撤銷前朝重要官員安全許可或許不會產生立即性衝擊，但仍凸顯華府敵我分明的政治氛圍。美國總統傳統上會保留前任總統接收情資簡報的權限，讓他們能在國家安全和外交政策上提出建言。

川普還向紐約郵報透露，已和俄羅斯總統普廷通電話，討論結束烏克蘭戰爭相關事宜。川普說，他與普廷「一直維持良好關係」，他已有結束戰爭的具體計畫，但未透露更多細節。

前司法部副部長摩納可也因曾參與監督針對川普的法律調查，並協調司法部應對2021年1月6日國會山莊暴動案，而遭到川普報復。（歐新社檔案照）

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