南韓掀反中示威 中國使館首度回應：感到擔憂

南韓執政黨國民力量主張中國介選論述，點燃支持者抗中情緒。（法新社）

2025/02/09 22:55

〔編譯林家宇／綜合報導〕主要由南韓總統尹錫悅支持者組成的示威群眾，近期迸發出強烈反中情緒，舉出「不要中國」（No China）標語和高呼「習近平下台」（Xi Jinping out）口號，在街頭遊行以及在中國駐首爾使館前舉辦「滅共節」集會表達立場。

中國駐韓使館8日向韓聯社表示，對日漸擴散的反中情緒感到憂心，不干涉他國內政是中方一貫堅持，堅決反對韓方把內政問題與涉華因素相互牽連。這是首次中方對介入南韓選舉的論述做出回應。

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韓國時報9日報導，自一月起，每週五晚間都會有約50至100名示威民眾，沿著首爾市中心的人潮聚集地明洞街道遊行。這些多數為尹錫悅支持者的抗議人潮，受到執政黨「國民力量」堅稱中國涉及選舉詐欺的公開論述影響，集會地點從漢南洞總統官邸和憲法法院轉至中國使館。

尹錫悅出席憲法法庭彈劾案審判時提出中國涉入選舉欺詐的陰謀論，隨後在極右派Youtuber頻道上發酵。據南韓網路媒體「Sky Daily」引述尹錫悅律師說法，「我們認為這場非法選舉確實與中國關聯甚深」。國民力量議員亦在中國陰謀論上火上加油，聲稱「中國人無論走到哪都在聲援支持彈劾（尹錫悅）、「大量中國人正參與支持彈劾集會」。

首爾光云大學東北亞文化產業教授金熙喬（Kim Hee-gyo，譯音）指出，「每當保守陣營無法理性領政，便會拿北韓當作藉口，但這已不再有效」、「中國最終成了替代品」；首爾大學中國語言文化教授夏南錫（Ha Nam-suk，譯音）則警告反中情緒的危險性，可能使華裔韓國人、中國人和留學生感到歧視和巨大的安全威脅。

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