罰得好！ 法男火車站講手機開擴音 罰200歐元

1名法國男子日前因在南特火車站開擴音講手機而被罰近台幣6800元。圖為去年11月20日法國國鐵鐵SNCF罷工前夕停在南特車站的區間列車。（路透）

2025/02/09 22:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，法國1名男子日前因在火車站講手機時開擴音，慘遭鐵路公司罰款200歐元（約台幣6786元）。

這名只願透露名叫「大衛」（David）的男子在接受法國BFMTV電視台訪問時說，事情發生在本月2日，他當時趁著在法國西部城市南特（Nantes）的1處車站等車時，開手機擴音跟姊妹講電話，然後就有1名法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工作人員走上前來。

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「大衛」告訴BFMTV ，SNCF的保全告訴他，要是不關掉擴音，就要罰150歐元（約台幣5090元）。「大衛」起初以為對方是在開玩笑，但對方看他一臉不當一回事的樣子，就直接對「大衛」開罰。

更慘的是，由於「大衛」沒當場繳錢，所以最後被罰了更多的200歐元。「大衛」告訴BFMTV，已聘請律師將對挨罰對提出異議。

在公共場合不用耳機講電話或看影片，已成為令不少人光火的現代人習慣。根據英國禮儀權威機構「德倍禮」（Debrett's）2023年發表的使用手機新規定，講手機時不應該打擾到他人，以及在公共場合打視訊電話或懶得把手機拿到耳邊時，必須使用耳機。

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