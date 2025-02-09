日本動畫《MyGO》聲優來台 遭小粉紅指控「辱華」被迫刪除發文

近日為日本動畫《MyGO》角色「千早愛音」配音的聲優立石凛，因社群發文使用到「台灣國旗」表情符號，令大批小粉紅氣炸出征圍剿、控訴辱華。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/02/09 23:01

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真是GO了！不少長年接受共產黨政府「仇日教育」的中國人，在對日本抱持「有朝一日必誅殺殆盡」的認知下，又愛看來自日本漫畫、動畫、影劇等作品，精神分裂言行時常引發熱議。近期傳出，日本人氣聲優立石凜受邀來台參展，卻社群發文使用到「台灣國旗」表情符號，令大批小粉紅氣炸出征圍剿、控訴辱華。

由日本武士道公司製作的動畫《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》，細膩的劇情描寫與角色刻劃，播出後吸引許多觀眾共鳴，劇中不少台詞更被粉絲製作成網路哽圖，人氣可見一斑。近日為《MyGO》劇中角色配音的幾名女性聲優，受邀來台灣參加在台北國際動漫節舉辦的座談活動，未料卻傳出一段不愉快的小插曲發生。

根據《MyGO》粉絲在各大社群平台透露，為吉他手「千早愛音」配音的聲優立石凛，昨（8）日上午在個人社群平台「X」（原推特）發文透露，自己將在本月8、9日參加台北國際動漫節的活動，並透露她是第一次來到台灣，還附上一個代表台灣的「青天白日滿地紅」國旗表情符號，但該文發布不到半小時，就被火速刪除。

據了解，該文發布不久就被一些愛將「政治歸政治，動漫歸動漫」掛在嘴邊的中國小粉紅注意到，紛紛翻牆出征怒斥立石凛使用台灣國旗表情符號違背「一中原則」，勒令立石凛必須立即對自己「辱華」行為向全中國人公開謝罪，以及強調「台灣是中國不可分割的一部分」，否則他們會施壓日本武士道公司更換「千早愛音」的配音聲優。

小粉紅的過激行徑，不少台灣與日本網友表示習以為常，除了留言聲援立石凛，還紛紛吐槽說，「支那人啟動」、「早晚都要乳，不如現在就乳」、「一個emoji就讓支那人破防，可以多用」、「人生必經3件事︰出生、辱華、死亡」、「B站該硬起來把Mygo和母雞卡下架了吧」、「中共人冷靜點行不行，發了條推怎跟殺了你媽一樣」。

中國小粉紅征怒斥立石凛使用台灣國旗表情符號違背「一中原則」，勒令立石凛必須立即對自己「辱華」行為向全中國人公開謝罪。（圖擷取自@ttisrn_0710、社群平台「X」，本報合成）

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