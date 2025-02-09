赫格塞斯：嚇阻中國、削減浪費 美國防部優先事項

赫格塞斯表示，美軍會繼續支持印太地區盟友，但不會與共軍產生不必要的衝突。（美聯社）

2025/02/09 22:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯7日向國防部同仁表示，他上任後的優先事項是嚇阻中國，繼續支持美國在印度－太平洋地區的盟友，但不會製造不必要的衝突。他也強調，有必要根除國防部過去浪費、詐欺、濫權的官僚制度和機構，俾便因應緊急事態或行動。

美國《國防新聞》週刊指出，赫格塞斯在與國防部同仁舉行的「市政廳問答」活動上表示，「我們把共產中國看得很清楚，但我們不會試圖引發衝突或在不必要的地方製造衝突。我們將堅定地與夥伴站在一起，川普總統則會在戰略層面進行對話，確保我們永遠不會陷入衝突」，這是美中兩國皆不希望發生的情況。

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他也強調，美國必須保持強悍，才能站穩最佳位置。

一名空軍官員詢問赫格塞斯，美軍是否會在還未構成戰爭的「灰色地帶」展現更強的自信，以嚇阻中國和俄羅斯？赫格塞斯回應道，「確實存在灰色地帶活動，其中有些可以確認，有些不行。但是，我們當然希望向中國發出這樣的訊號：印太地區將持續受到挑戰」。

另一方面，在回答有關國防部可能裁減人力的問題時，赫格塞斯指過去20年來，整個國防部新增數千個職位，但這些職位不一定能轉化為戰場上的成功。如果不加以檢視，就會出現多餘的人員、官僚和將領。

他說，國防部在「預算有限的環境」下運作，當必須採取緊急行動或應對變化時，就力有未逮。例如，德州布立斯堡基地（Fort Bliss）的裝甲騎兵部隊就因預算短缺，不得不削減一系列訓練任務，「這我完全不能接受」。

赫格塞斯強調，除了根除浪費、詐欺和濫權等弊病外，還必須整頓階級制度和官僚作風，可能會減少四星將領和軍官的人數，「我們憑藉7名四星將領打贏第二次世界大戰，如今我們有44名，這些人都有助於戰爭的成功嗎？也許他們能，我不知道，但值得去檢視一番，確保他們能做到」。

專為國防部專案提供獨立分析的五角大廈「成本評估和專案評估辦公室」官員詢問，美軍採購過程應側重可以更快部署的輕型武器，或可以擴大嚇阻對手的重型武器？赫格塞斯回答，理想情況下應兩者兼備，並以低成人無人機在烏克蘭戰爭中的效用加以說明。

五角大廈可以與矽谷和快速發展的新承包商合作，也必須加快測試過程，好讓指揮官可以了解新系統在戰場上的實際用途，從而擴大生產。

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