以色列遵守停火協議 自加薩軍事要地撤軍

巴勒斯坦民眾穿過那札林走廊，前往加薩走廊北部地區。（法新社）

2025/02/09 22:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列官員與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今（9）日證實，以軍已從加薩的那札林走廊（Netzarim Corridor）撤出。那札林走廊是一條長度約6公里，將加薩走廊一分為二的交通要道，在以哈戰爭期間被以軍當作軍事區使用。

《美聯社》報導，有民眾今日目睹滿載著財物的汽車穿過那札林走廊，駛向加薩走廊北部。雖然根據停火協議，巴勒斯坦民眾無須接受以軍的檢查就能通過那札林走廊，但以軍士兵也沒有出現在周遭。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯發言人卡努瓦（Abdel Latif Al-Qanoua）說，以軍的撤離表明了哈瑪斯「迫使敵軍屈服於我方的要求」並且挫敗了以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「達成全面勝利的幻想」。

要求匿名以便與媒體談論撤軍情況的以色列官員則說，以軍當前仍部署在加薩走廊的邊界，預期之後與哈瑪斯談判第二階段的停火時會討論全面撤軍的議題，但他們沒有透露這次調動所涉及的士兵數量，以及這些士兵移防至何處。

根據以哈之間的停火協議，在為期42天的停火第一階段中，哈瑪斯需釋放33名以色列人質，以色列方面則需釋放上百名巴勒斯坦囚犯、自加薩及那札林走廊撤軍並同意讓人道主義援助進入加薩地區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法