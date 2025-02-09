為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列遵守停火協議 自加薩軍事要地撤軍

    巴勒斯坦民眾穿過那札林走廊，前往加薩走廊北部地區。（法新社）

    巴勒斯坦民眾穿過那札林走廊，前往加薩走廊北部地區。（法新社）

    2025/02/09 22:05

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列官員與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今（9）日證實，以軍已從加薩的那札林走廊（Netzarim Corridor）撤出。那札林走廊是一條長度約6公里，將加薩走廊一分為二的交通要道，在以哈戰爭期間被以軍當作軍事區使用。

    《美聯社》報導，有民眾今日目睹滿載著財物的汽車穿過那札林走廊，駛向加薩走廊北部。雖然根據停火協議，巴勒斯坦民眾無須接受以軍的檢查就能通過那札林走廊，但以軍士兵也沒有出現在周遭。

    哈瑪斯發言人卡努瓦（Abdel Latif Al-Qanoua）說，以軍的撤離表明了哈瑪斯「迫使敵軍屈服於我方的要求」並且挫敗了以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「達成全面勝利的幻想」。

    要求匿名以便與媒體談論撤軍情況的以色列官員則說，以軍當前仍部署在加薩走廊的邊界，預期之後與哈瑪斯談判第二階段的停火時會討論全面撤軍的議題，但他們沒有透露這次調動所涉及的士兵數量，以及這些士兵移防至何處。

    根據以哈之間的停火協議，在為期42天的停火第一階段中，哈瑪斯需釋放33名以色列人質，以色列方面則需釋放上百名巴勒斯坦囚犯、自加薩及那札林走廊撤軍並同意讓人道主義援助進入加薩地區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播