力挺我國參與國際事務 美國務院：排除台灣對全球造成負面影響！

2025/02/09 22:42

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕近年台灣在國際越來越受到關注,也有越來越多國家無視中國抗議,公開發聲支持我國參與國際事務。美國國務院轄下的國際組織事務局(Bureau of International Organization Affairs),今天(9日)透過社群再次強調,台灣被排除在國際事務外,對美國乃至全世界的福祉都造成負面影響。

今天美國務院國際組織事務局在X平台PO文,「台灣被排除在包括世界衛生大會在內的關鍵國際論壇之外,對美國人以及整個全球社會的福祉都造成直接且負面的影響,我們沒有任何合理的理由將台灣排除在外。」

請繼續往下閱讀...

美國總統川普首次執政時,就指控世衛在武肺疫情起源上協助中國「誤導全世界」,並採取行動準備退出世衛,後來由於連任失利而未果。今年川普重返白宮,上月20日就職當天,就簽署行政命令退出世界衛生組織(WHO)。

美國準聯合國大使史蒂芬尼克(Elise Stefanik)日前在其任命聽證會上也直言,不能容忍被中共宣傳控制的實體,世衛不僅未能妥善處理疫情,反而在全球範圍內散布有利於中共的假訊息。此外,她也表示未來會致力於確保台灣在聯合國體系中獲得最大程度、最有意義的參與。

Taiwan's exclusion from key international fora, including the World Health Assembly, has a direct negative impact on the well-being of Americans and the entire global community. There is no reasonable justification to exclude Taiwan’s participation. #TaiwanCanHelp pic.twitter.com/wWd7PxnsYe