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    力挺我國參與國際事務 美國務院：排除台灣對全球造成負面影響！

    美國務院國際組織事務局強調，台灣被排除在國際事務外，對美國乃至全世界的福祉都造成負面影響。（圖翻攝自美國國務院國際組織事務局X平台）

    美國務院國際組織事務局強調，台灣被排除在國際事務外，對美國乃至全世界的福祉都造成負面影響。（圖翻攝自美國國務院國際組織事務局X平台）

    2025/02/09 22:42

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年台灣在國際越來越受到關注，也有越來越多國家無視中國抗議，公開發聲支持我國參與國際事務。美國國務院轄下的國際組織事務局（Bureau of International Organization Affairs），今天（9日）透過社群再次強調，台灣被排除在國際事務外，對美國乃至全世界的福祉都造成負面影響。

    今天美國務院國際組織事務局在X平台PO文，「台灣被排除在包括世界衛生大會在內的關鍵國際論壇之外，對美國人以及整個全球社會的福祉都造成直接且負面的影響，我們沒有任何合理的理由將台灣排除在外。」

    美國總統川普首次執政時，就指控世衛在武肺疫情起源上協助中國「誤導全世界」，並採取行動準備退出世衛，後來由於連任失利而未果。今年川普重返白宮，上月20日就職當天，就簽署行政命令退出世界衛生組織（WHO）。

    美國準聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）日前在其任命聽證會上也直言，不能容忍被中共宣傳控制的實體，世衛不僅未能妥善處理疫情，反而在全球範圍內散布有利於中共的假訊息。此外，她也表示未來會致力於確保台灣在聯合國體系中獲得最大程度、最有意義的參與。

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