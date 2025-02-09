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    去年2度遇暗殺！川普質疑拜登扣留部分資訊、下令全部呈報

    川普去年兩度逃過暗殺，上任後下令秘勤局呈報「所有資訊」。（美聯社）

    川普去年兩度逃過暗殺，上任後下令秘勤局呈報「所有資訊」。（美聯社）

    2025/02/09 16:53

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在去年競選期間，兩次遭遇暗殺事件。他7日受訪表示，已下令負責總統維安的秘勤局提供兩次事件兇嫌的「所有資訊」，暗指相關訊息被前總統拜登扣留。

    《紐約郵報》指出，川普7日下令秘勤局呈報有關兩名對他暗殺未遂的兇嫌「所有資訊」，「我有權利知道，我想了解那2名殺手的情況。為什麼其中1人有6支手機，而另1人有（外國）應用程式？不能再因為拜登而有所保留，他們已拖延夠久了」。

    據報導，川普去年9月17日在佛羅里達州西棕櫚灘的「川普國際高爾夫球俱樂部」打球時，險遭埋伏在距離他僅366公尺灌木叢中的槍手狙擊，所幸及時遭秘勤局人員發現阻止，59歲兇嫌勞斯（Ryan Routh）隨後被捕，並在他的車裡發現6支手機。

    去年7月13日，川普在賓夕法尼亞州巴特勒造勢時，遭20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍擊中右耳，隨後遭擊斃。聯邦調查局（FBI）在庫克斯手機上發現比利時、紐西蘭和德國平台的加密通訊應用程式帳號。

    白宮國家安全顧問瓦爾茲即質疑，一名青年為何需要使用多個加密的外國應用程式？瓦爾茲是是調查暗殺企圖的國會特別工作小組的前成員，一直在為相關調查提供建議。

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