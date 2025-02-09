美警官夫妻檔爆性醜聞！涉嫌子女面前淫亂、分享裸照遭逮

紐澤西州執法人員布萊恩與伊麗莎白·迪比亞西夫妻，因涉嫌與子女分享裸照，並於網上吹噓在子女面前性交而遭逮捕。（取自臉書）

2025/02/09 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，美國紐澤西州一對警官夫妻檔，因涉嫌在網路上分享子女入鏡裸照，並吹噓在孩子面前性行為遭逮捕，震驚社會。這起事件不僅重創執法部門形象，也引發大眾對警界倫理的高度質疑。

涉案夫妻為漢彌爾頓警察局警官迪比亞西（Brian DiBiasi）及默瑟郡警長辦公室副警長伊麗莎白·迪比亞西（Elizabeth DiBiasi）。紐澤西州總檢察長普拉特金（Matt Platkin）聲明指出，迪比亞西因涉嫌透過Kik軟體傳送「疑似兒童性剝削和虐待圖像與影片」遭解僱。調查中，警方更發現迪比亞西夫婦與子女一同入鏡的淫穢照片。

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據稱，迪比亞西分享了36張妻子裸照及影片，背景中可見子女身影，聊天紀錄更顯示他曾提及「在孩子面前與妻子性交」。迪比亞西面臨持有兒童性虐待圖像、危害兒童福祉等五項指控，另被加控意圖散布兒童性虐待圖像；妻子伊麗莎白則被控以性行為危害兒童福祉罪。

社群媒體上，夫妻倆常分享與年幼子女歡樂出遊的照片，與駭人指控形成諷刺對比。美國失蹤與受虐兒童國家中心舉報，部分照片中伊麗莎白與孩子們皆為裸體，促使本案曝光。迪比亞西夫婦於1月29日被捕，迪比亞西隨即遭解僱，伊麗莎白則遭停職。

兩人於伯靈頓郡高等法院出庭後獲准保釋，但受旅行限制、未經兒童保護服務機構許可不得探視子女等條件約束。考量迪比亞西夫婦與默瑟郡關係深厚，伊麗莎白更在警長辦公室任職18年，年薪高達13.4萬美元（約新台幣440萬元），審理地點已移至伯靈頓郡。

執法部門對此案深感震驚，總檢察長普拉特金強調，兒童性犯罪為最嚴重罪行之一，執法人員涉案更令人髮指。「保護兒童免受持久性傷害，是我們最重要的責任。」

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社群媒體上，夫妻倆常分享與年幼子女歡樂出遊的照片，與駭人指控形成諷刺對比。（取自臉書）

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