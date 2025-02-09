禽流感拉警報！美國乳牛現蹤新型變異株 專家憂人畜共通風險

H5N1禽流感病毒的電子顯微鏡影像。（美聯社）

2025/02/09 14:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國內華達州爆發新型H5N1禽流感疫情，不僅在乳牛身上驗出D1.1變異株，當地更出現首例人類感染病例。美國農業部指出，該病毒具備「PB2-E627K」基因突變，可能提升其在哺乳動物體內的複製效率，提醒農場工作者與家禽飼養者需提高警覺。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，本次於內華達州乳牛驗出的D1.1病毒株，過去在北美曾造成人類重症案例，因此科學家高度警戒。受感染牛群位於邱吉爾郡（Churchill County），這是D1.1首次由禽鳥傳染至牛隻案例。據悉，牛隻發病前，牧場曾通報大量野鳥死亡，推測乳牛可能接觸染疫禽鳥排泄物而染病。

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基因定序顯示，D1.1病毒已突變，更易在哺乳動物細胞複製。艾默里大學免疫學家拉克達瓦拉 博士（Dr. Seema Lakdawala）警告，此突變提升人類感染風險。病毒變異途徑分為基因漂移（drift，基因組微小錯誤）和基因轉移（shift，基因組片段交換）。D1.1即是透過基因轉移產生，其H片段源自亞洲遷徙至北美的H5N1病毒，N片段則來自北美本土禽鳥。

美國農業部報告，D1.1病毒於2024年9月首度在野生鳥類中檢出，現已成北美野鳥主流病毒株。2024年10月，華盛頓州家禽養殖場工人撲殺病禽後確診，出現輕微呼吸道症狀。同年11月，加拿大卑詩省（British Columbia）一名少女感染後出現多重器官衰竭，雖經治療倖存，但感染途徑不明。12月，路易斯安那州一位長者接觸後院病禽後死亡，成為美國首例禽流感死亡案例。檢體分析發現，病毒血凝素蛋白出現Q226L胺基酸變異，可能增強病毒結合人類呼吸道細胞能力。

賓州大學獸醫學院蒙克拉博士（Dr. Louise Moncla）指出，D1.1病毒的N蛋白結構與先前B3.13病毒株差異達27%，可能削弱人體對季節性流感產生的交叉免疫力。賓州大學微生物學家漢斯利博士（Dr. Scott Hensley）團隊正研究D1.1病毒的N蛋白酶是否與H蛋白產生協同效應，促使病毒更易感染人類細胞。

漢斯利表示：「這種基因組合可能使病毒更適應人體，但具體機制仍待證實。」

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