恐怖誤射！迪士尼前女星臉部遭散彈擊中 眼球後方卡著碎片無法取出

美國前迪士尼頻道明星羅曼諾近日在一場飛盤射擊訓練中意外受傷，臉部被擊中五處，其中一顆碎片甚至卡在眼球後方。（圖擷取自IG/@thechristycarlsonromano）

2025/02/09 14:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前迪士尼頻道明星羅曼諾（Christy Carlson Romano）近日在一場飛盤射擊訓練中意外受傷，臉部被擊中五處，其中一顆碎片甚至卡在眼球後方無法取出。這起事故發生於她為慶祝丈夫盧尼（Brendan Rooney）的生日，帶他參加飛盤射擊活動時，另一組射擊者朝錯誤的方向開槍，導致這場驚險意外。儘管她目前視力正常，但醫生仍需持續監測她的傷勢。

綜合外媒報導，根據羅曼諾的描述，當時她與丈夫盧尼一同參加飛盤射擊訓練，原本是為了慶祝盧尼的生日，卻意外發生憾事。在射擊場內，另一組射擊者不慎朝錯誤方向開槍，散彈擊中了羅曼諾的臉部，造成多處傷口。

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盧尼迅速評估妻子的傷勢，並立刻將她送往德州奧斯汀的醫療中心接受治療。羅曼諾對醫護人員的照顧表示感謝，並強調這起意外讓她更加珍惜生命。

羅曼諾回憶驚險一刻，臉部五處中彈，最嚴重的傷口距離右眼僅一英寸，視力隨時可能受損。醫生更發現，眼球後方竟卡著一顆散彈碎片，手術風險極高，目前無法取出，只能密切觀察，避免二次傷害。此外，她的前額也有傷口，但已清理乾淨，其他部位的傷勢則無大礙。

儘管遭受重創，羅曼諾表示，目前她的視力仍保持正常，未出現明顯影響。不過，醫療團隊仍將持續觀察她的狀況，以確保眼部傷勢不會惡化。

對於這場突如其來的意外，羅曼諾坦言自己非常幸運能夠倖存，她表示：「這讓我更加意識到生命的脆弱，也提醒大家珍惜身邊的人。」她的丈夫盧尼則在羅曼諾的IG貼文底下留言，稱讚妻子是「他見過最勇敢、最堅強、最堅忍的人」，並感謝她仍然活著。

飛盤射擊是一項廣受歡迎的戶外運動，射擊者使用散彈槍對空中飛行的圓盤型目標（通常由石灰石和瀝青製成）進行射擊。這項運動通常被認為是安全的，但前提是所有參與者都遵守射擊場的安全規範。然而，本次事故顯示，若射擊者不慎，仍可能發生意外，導致嚴重傷害。

目前，羅曼諾的傷勢仍需持續觀察，醫生將決定是否有進一步的治療措施。至於誤射的責任歸屬，以及是否會對涉事人員採取法律行動，尚未有進一步消息。

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