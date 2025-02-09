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    羅馬人也超厭世？ AI透視維蘇威火山古卷驚見「厭惡」

    在這張經過數位處理的高解析度圖像中，可以清楚看到這份因維蘇威火山爆發而燒焦的古卷上，顯現出清晰的古希臘文。下方紅色框線標示出的單字為「ἀηδέστ[ερον]」，意思是「厭惡」。（圖：Vesuvius Challenge）

    在這張經過數位處理的高解析度圖像中，可以清楚看到這份因維蘇威火山爆發而燒焦的古卷上，顯現出清晰的古希臘文。下方紅色框線標示出的單字為「ἀηδέστ[ερον]」，意思是「厭惡」。（圖：Vesuvius Challenge）

    2025/02/09 13:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《富比士》（Forbes）網站報導，科學家運用X光與人工智慧（AI）技術，成功「透視」西元79年維蘇威火山爆發時被燒毀的羅馬古卷，千年謎團終露曙光！研究人員不僅發現卷軸內藏有大量古希臘文，更初步解讀出「厭惡」等關鍵字詞。這項研究由肯塔基大學（University of Kentucky）與維蘇威挑戰賽（Vesuvius Challenge）共同合作。

    維蘇威挑戰賽共同創辦人、肯塔基大學電腦科學教授希爾斯（Brent Seales）表示：「這份古卷蘊含的文字數量相當驚人。」這項國際競賽致力於解讀在維蘇威火山爆發中被焚毀的古卷。

    本次研究的古卷「PHerc.172」，為牛津大學博德利圖書館（Bodleian Libraries at the University of Oxford）收藏。由於古卷已碳化成脆弱硬塊，研究團隊採用「虛擬展開」技術，避免實體展開可能造成的損壞。去年，三名學生運用AI成功解讀部分古卷內容，贏得70萬美元（約新台幣2290萬元）大獎。

    牛津大學學者初步研判，文獻作者極可能是伊比鳩魯學派哲學家菲洛德姆斯（Philodemus）。這項判斷基於兩項證據：同地點出土的大多數古卷皆為其作品，且字跡特徵相符。專家已辨識出「愚蠢」（foolish）等菲洛德姆斯慣用詞彙，以及古希臘文「厭惡」（disgust）。從行尾符號的規律排列，推測這是一份完整手稿。

    研究團隊在英國「鑽石光源」（Diamond Light Source）進行掃描，該機構設有同步加速器，可產生強大X射線束。接著，透過AI技術重建文字內容。希爾斯教授指出，這份古卷保存良好，層次分明，墨跡清晰度遠超預期，甚至未經AI處理就能辨識。研究人員推測，這可能與墨水中含有鉛等重金屬有關，將進行進一步分析。希爾斯教授說：「真正的驚喜是墨水，可見度異常地高。」

    目前AI模型尚無法完全解讀古卷內容，仍需仰賴學者人工解讀。維蘇威挑戰賽也邀請大眾協助。未來，研究團隊將持續分析「PHerc.172」，並探索其他古卷，希望藉此更深入了解古羅馬人的生活與思想。

    這塊外觀如同焦炭的團塊，實際上是西元79年維蘇威火山爆發時，被高溫燒焦碳化的紙莎草古卷。由於直接展開這類脆弱的古卷，極可能造成無法挽回的損壞，因此研究人員採用「虛擬展開」技術，以非侵入性的方式，一窺古卷中的內容。（圖：Vesuvius Challenge）

    這塊外觀如同焦炭的團塊，實際上是西元79年維蘇威火山爆發時，被高溫燒焦碳化的紙莎草古卷。由於直接展開這類脆弱的古卷，極可能造成無法挽回的損壞，因此研究人員採用「虛擬展開」技術，以非侵入性的方式，一窺古卷中的內容。（圖：Vesuvius Challenge）

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