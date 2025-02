羅馬人也超厭世？ AI透視維蘇威火山古卷驚見「厭惡」

在這張經過數位處理的高解析度圖像中,可以清楚看到這份因維蘇威火山爆發而燒焦的古卷上,顯現出清晰的古希臘文。下方紅色框線標示出的單字為「ἀηδέστ[ερον]」,意思是「厭惡」。(圖:Vesuvius Challenge)

2025/02/09 13:55

〔編譯陳成良/綜合報導〕《富比士》(Forbes)網站報導,科學家運用X光與人工智慧(AI)技術,成功「透視」西元79年維蘇威火山爆發時被燒毀的羅馬古卷,千年謎團終露曙光!研究人員不僅發現卷軸內藏有大量古希臘文,更初步解讀出「厭惡」等關鍵字詞。這項研究由肯塔基大學(University of Kentucky)與維蘇威挑戰賽(Vesuvius Challenge)共同合作。

維蘇威挑戰賽共同創辦人、肯塔基大學電腦科學教授希爾斯(Brent Seales)表示:「這份古卷蘊含的文字數量相當驚人。」這項國際競賽致力於解讀在維蘇威火山爆發中被焚毀的古卷。

本次研究的古卷「PHerc.172」,為牛津大學博德利圖書館(Bodleian Libraries at the University of Oxford)收藏。由於古卷已碳化成脆弱硬塊,研究團隊採用「虛擬展開」技術,避免實體展開可能造成的損壞。去年,三名學生運用AI成功解讀部分古卷內容,贏得70萬美元(約新台幣2290萬元)大獎。

牛津大學學者初步研判,文獻作者極可能是伊比鳩魯學派哲學家菲洛德姆斯(Philodemus)。這項判斷基於兩項證據:同地點出土的大多數古卷皆為其作品,且字跡特徵相符。專家已辨識出「愚蠢」(foolish)等菲洛德姆斯慣用詞彙,以及古希臘文「厭惡」(disgust)。從行尾符號的規律排列,推測這是一份完整手稿。

研究團隊在英國「鑽石光源」(Diamond Light Source)進行掃描,該機構設有同步加速器,可產生強大X射線束。接著,透過AI技術重建文字內容。希爾斯教授指出,這份古卷保存良好,層次分明,墨跡清晰度遠超預期,甚至未經AI處理就能辨識。研究人員推測,這可能與墨水中含有鉛等重金屬有關,將進行進一步分析。希爾斯教授說:「真正的驚喜是墨水,可見度異常地高。」

目前AI模型尚無法完全解讀古卷內容,仍需仰賴學者人工解讀。維蘇威挑戰賽也邀請大眾協助。未來,研究團隊將持續分析「PHerc.172」,並探索其他古卷,希望藉此更深入了解古羅馬人的生活與思想。

這塊外觀如同焦炭的團塊,實際上是西元79年維蘇威火山爆發時,被高溫燒焦碳化的紙莎草古卷。由於直接展開這類脆弱的古卷,極可能造成無法挽回的損壞,因此研究人員採用「虛擬展開」技術,以非侵入性的方式,一窺古卷中的內容。(圖:Vesuvius Challenge)

