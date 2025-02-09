積雪外出多可怕？ 日網PO「簡易危險說明圖」 吸引600多萬人關注

有日本網友針對「積雪外出」自製一張簡易的危險說明圖，意外在網上引發熱烈迴響。（圖擷取自@mikadorobo 社群平台「X」）

2025/02/09 14:25

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期受到入冬最強寒流影響，導致日本海沿岸地區一帶持續降下大雪，導致各地頻傳多起與雪有關的災情，更傳出有赴日賞雪的台灣旅客不慎墜入雪坑，差點魂斷他鄉的事故發生。對此，有日本網友針對「積雪外出」自製一張簡易的危險說明圖，意外在網上引發熱烈迴響。

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社群平台「X」（前Twitter）名為「ミカド♓️るるる自動車」的日本網友，針對頻傳有民眾在戶外積雪時外出時，因未提高警戒導致各種傷亡意外發生的情況，在近期上傳一張自己繪製、簡易描述在積雪外出時會遇到的危險之一「雪庇」（中文指雪檐、雪簷）說明圖，該文曝光後吸引高達608萬人次瀏覽、10萬人按讚。

從圖片顯示，原本陡峭的懸崖峭壁，因連日大雪不斷累積，導致懸崖邊緣往前延伸，然而延伸的地方其實都是由雪組成。原PO指出，由於這個臨時出現的地區難以直接用肉眼分辨，因此若有人直接踩上該地區，大多數人都無法立即察覺，且很容易讓自己陷入從高處墜落等危險之中。

該文釣出許多住在常年多雪地區的居民留言提醒，積雪外出時務必要多注意「樹井」、「冰錐」等冬季特有的自然危險。另有人分享，自己或親朋好友就曾因為不顧警告，發生摔進雪坑、差點被雪活埋致死等事故；也有人表示，曾好心提醒外國旅客賞雪時注意安全，反遭對方嘲諷多管閒事、杞人憂天，結果對方事後真的因此出事送醫的情況。

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