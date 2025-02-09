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    扯！在中國高鐵買到過期4年泡麵 當局急切割：工作人員自行販賣

    中國高鐵列車上有乘客買到過期4年的康師傅泡麵，當場和販售人員高聲爭執。（圖擷自微博）

    中國高鐵列車上有乘客買到過期4年的康師傅泡麵，當場和販售人員高聲爭執。（圖擷自微博）

    2025/02/09 10:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太離譜了！有中國民眾7日搭乘從大理開往成都的G2838高鐵列車，孰料卻在車上買到過期4年的康師傅泡麵，當場和販售人員高聲爭執引起注意，管理該路線的「重慶客運段」解釋這是清潔員自行帶來販賣，目前已將其停職並展開調查。

    綜合中媒報導，搭乘G2838的目擊者王姓女子透露，當天有對夫婦買了泡麵給孩子吃，但小孩覺得味道怪怪的，夫婦一檢查才發現泡麵已經過期4年，氣得在車廂裡高呼東西有問題不要買，販售人員見狀連忙趕來道歉，聲稱自己也不知道泡麵過期，隨後有列車乘警前來維持秩序，並聲稱販賣者已被開除了。

    不過，許多中國網友都對相關消息充滿疑惑，因為高鐵列車上是不賣泡麵的，而且當場將人開除也不符程序。對此，中國鐵路成都局集團重慶客運段8日發布通告，指稱是韋姓清潔員自行攜帶泡麵上車銷售，有對夫婦買了3碗後發現其中的康師傅泡麵過期，韋女並未被開除而是停職調查。

    中國網友看到通報內容後議論紛紛，不少人想起官方單位出事後往往都會推給「臨時工」，懷疑清潔員可能是揹黑鍋了；部分民眾則認為若真的是清潔員的個人行為，那未免也太黑心了，連過期4年的泡麵都拿來賣。

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