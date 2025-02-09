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    哈利王子吸毒不會被驅逐 川普：他被梅根「牽著鼻子走」

    美國總統川普近日受訪時表示，即使英國哈利王子（左）曾承認過去吸食毒品，他也不會將其驅逐出境。川普並再次對哈利的妻子梅根（右）發表批評言論。（美聯社）

    美國總統川普近日受訪時表示，即使英國哈利王子（左）曾承認過去吸食毒品，他也不會將其驅逐出境。川普並再次對哈利的妻子梅根（右）發表批評言論。（美聯社）

    2025/02/09 09:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日在接受訪問時表示，即使英國哈利王子（Prince Harry）曾承認過去吸食毒品，也不會被驅逐出境。川普並趁機再次批評哈利的妻子梅根（Meghan Markle），表達他對這對王室夫婦的不滿。

    《紐約郵報》報導，川普在7日的電台訪問中被問及哈利王子過去承認曾吸食大麻和古柯鹼，這是否會違反美國簽證規定，並且作為總統是否會決定將哈利驅逐出境。川普回應道：「不會，我不會這麼做。」不過，他也補充表示，他對哈利的簽證狀況「並不熟悉」。

    在訪問中，川普還談到哈利與梅根之間的關係，直言：「他們的問題已經夠多了，梅根太糟糕了。」川普並對哈利王子表示不滿，形容他被梅根「牽著鼻子走」。他說：「我認為可憐的哈利完全被梅根控制。」

    哈利王子與梅根自2020年移居美國加州後，哈利在回憶錄《備胎》（Spare）中坦承曾吸毒，引發外界關注美國政府是否對哈利的簽證審查有特殊待遇。美國保守派團體「政府問責機構」（The Heritage Foundation）甚至提起訴訟，要求政府公開哈利的簽證文件，但國土安全部至今未透露相關資訊。

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    美國總統川普直言：「他們的問題已經夠多了，梅根太糟糕了。」（路透）

    美國總統川普直言：「他們的問題已經夠多了，梅根太糟糕了。」（路透）

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