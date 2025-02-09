中國10年272起跨國鎮壓 自由之家：嚴重威脅全球民主

國際人權組織「自由之家」指出，過去10年中國共執行272起跨國鎮壓，數量居全球之冠。圖為2024年六四前夕，在日中國人、台灣人、日本人、蒙古人在中國駐日大使館外抗議。（擷取自@spinel_jp99的X帳號）

2025/02/09 07:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於華府的國際人權組織「自由之家」（Freedom House）日前發布最新報告顯示，2024年全球發生160起跨國鎮壓事件，中國政府繼續成為執行跨國鎮壓的主要國家之一，嚴重威脅全球民主、人權與安全。

報告指出，2024年，23國政府跨境打壓流亡的政治異議人士、記者、前政權內部人員、少數族裔或宗教少數群體的成員，共執行160起跨國鎮壓事件，採取包括暗殺、綁架、襲擊、拘押和非法驅逐等手段；其中，中國、烏干達、柬埔寨、俄羅斯和伊朗是執行跨國鎮壓的主要國家。

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報告特別提到，2024年3月在中國國家主習近平訪問法國前夕，中國國安部人員在巴黎戴高樂機場試圖綁架中國異議人士凌華湛，並強行將他押送上飛往中國的航班，之後凌華湛堅拒登機，並在法國警方介入下，強行遣返行動才告失敗。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）2024年10月也發布報告指出，北京當局對旅居日本的中國異議人士執行跨國鎮壓，除了向本人下手之外，還對他們留在中國的親屬施加威脅。

「自由之家」的報告還彙整了2014年至2024年間的跨國鎮壓紀錄，10年間共發生1219起跨國鎮壓事件；其中，中國執行了272起跨國鎮壓，占22%，居全球之冠；土耳其、塔吉克、俄羅斯則分別被紀錄到有157、92、86起跨國鎮壓事件。

除了報告統計的直接實施綁架和攻擊等方式，中國政府也利用外交和經濟手段向其他國家施壓，要求對方遣返流亡人士。「自由之家」指出，中國政府在多個國家推動非法引渡或強迫遣返，其中東南亞和中亞地區成為重點目標。

例如，43名被拘留在泰國超過10年的維吾爾族男性，正面臨被泰國政府遣返回中國的風險。此舉並非毫無先例。 2015年，泰國曾將109名維吾爾人遣返回中國，引發了國際社會的強烈譴責。

美國國務卿魯比歐對這43名面臨遣返風險的維吾爾人境遇表示關切。魯比歐先前在美國聯邦參議院確認其人事案的聽證會上承諾，將向泰國政府施壓，以阻止這些維吾爾人被遣送回中國。

「自由之家」研究主任戈羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）在聲明中表示：「跨國鎮壓正持續威脅全球的民主、自由和安全。當全球四分之一的政府企圖跨境鎮壓異議人士時，民主國家和公民社會必須採取更加具體的措施，來保護這些受到威脅的人群。」

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