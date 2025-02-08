石破茂照劇本挺過「川石會」 與川普發展蜜月關係有難度

日本首相石破茂。（法新社）

2025/02/08 22:49

〔駐日特派員林翠儀／東京八報導〕日本首相石破茂與美國總統川普舉行首次「川石會」，可說是一場石破照著劇本演出的會談，背後有日本政府費盡全力編寫出的劇本，包括安排安倍政府時期曾受川普賞識的「日本口譯哥」隨行，處處都能看到日方的努力，雖然石破順利度過與川普會談的一大難關，但要和川普發展出如同川普與安倍的蜜月關係，恐怕還有難度。

石破在去年上任日本首相後，立即在美國期刊發表成立「亞洲版北約」構想，還提出了有意修改日美地位協定提高日美對等地位，此舉立即遭到美方打臉，也嚇壞了日本內部的相關人士。

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但表面強勢的石破，在這次的川石會，不但支字未提他的雄心壯志，而且幾乎是照本宣科，包括在會後的聯合記者會上幾乎是一路低頭唸稿，除了在白宮與川普會談時，依舊維持衣衫不整的風格之外，幾乎喪失了個人特色。

川普第二次政府上路之後，石破是繼以色列總理納坦雅胡，第二位與川普進行正式會談的領袖，美方可說是給足了面子，不過兩人會談時間僅有半小時，扣掉翻譯的時間可能只有一半，而整場會談有二十分鐘開放媒體拍攝，換句話說，會談的內容早就經雙方協調定案，不會有「翻桌」的意外。

據日本朝日新聞報導，去年秋天美國總統大選前，日本政府各省廳早已為這場會場做準備，其中包括安排多次陪同安倍出訪的口譯哥、現任外務省日美地位協定室長高尾直，擔任次川石會的口譯。高尾直的口譯曾被川普讚美為「小首相」（Little prime minister），獲得川普和川普女兒伊凡卡的信任。

川普在會談中多次表示他很喜歡日本，讚提日本是一個很棒的國家，記者會上也稱讚石破是「很堅強的男人」、「將成為非常出色的首相」，他很尊敬他，還說以前就知道他的名聲，「安倍很重視他」。

不過，川普在這場會面中提到安倍的名字要比石破的名字多了好幾倍。例川石會開頭，川普就說「從安倍昭惠夫人那聽說您（石破）是位了不起的人」，在聯合記者會上，川普至少提到安倍的名字三次，其中一次直接用「晉三」，而提到石破僅有開頭的一次，其他都是用「他」或「首相」。日本甚至有觀察家解讀川普開口閉口都是安倍，就是要提醒石破不能悖離安倍路線。

首次的川石會，對台灣安全有所著墨，而且還加碼支持台灣有意義參與國際組織。「維持台海和平穩定」最先是由菅義偉提出，當時為日方主動，背後有安倍的手筆，這次據說是美方「注文」，畢竟「支持台灣有意義地參與國際組織」最先是由前國務卿布林肯提出。

石破政府上路後，包括外相岩屋毅、自民黨幹事長森山裕均被視為親中水派，尤其是岩屋毅未取得黨內共識，即放寬對中國旅客簽證限制，不但自民黨內炸鍋，外務省也頗為頭痛，畢竟放寬簽證是外交王牌，不能隨意動用。在這種背景下，美方會有所「注文」也是可以理解。

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