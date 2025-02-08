境外勢力干預黨魁選舉 加拿大劍指中國

方惠蘭被看好接任加拿大自由黨新任黨魁。（彭博）

2025/02/08 19:51

〔編譯林家宇／綜合報導〕加拿大「安全和情報威脅選舉工作小組」（SITE）掌握到針對執政黨「自由黨」黨黨魁候選人、前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）的「協同且惡意」活動，蹤跡來自與中國政府連結的中國通訊軟體「微信」帳戶。

安全和情報威脅選舉工作小組7日發布聲明，全球事務部追蹤境外勢力干預活動的「快速反應機制」（RRM），偵測到針對方慧蘭而起的資訊行動，來源指向微信上一個高人氣匿名新聞部落格帳戶。該帳戶與北京政府的關聯，先前被關注中國審查訊息的美國網站「中國數位時代」專家揭露。

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聲明指出，快速反應機制辨識出超過卅個投入相關活動的微信新聞帳戶，且取得極高的參與度和流量。從1月29日至2月3日期間，有關詆毀方惠蘭的微信新聞文章達到逾14萬互動數，估算全球有200至300萬微信用戶，曾瀏覽過此波打擊方惠蘭的活動訊息。

方惠蘭與自由黨高層已獲取這項追蹤調查的相關簡報。她在社群媒體發文回應，「我不會被中國的境外干預嚇退」、「長年與專制政權對抗，使我切身明白捍衛我們自由的重要性」。

在1月28日發布的境外干預加拿大選舉最終調查報告中，調查專員何格（Marie-Josee Hogue）對「錯誤和假訊息」的威脅提出嚴正警告，「錯誤和虛假訊息具有扭曲論述，置換觀點及形塑社會的能力」，直指「中國的境外干預範圍甚廣，鎖定加拿大所有政府層級」。北京政府採取的策略是不問黨派立場，支持任何符合自身利益的人選。

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