法官出手！馬斯克「政府效率部」暫禁存取財政部數據

美國法官8日下令暫時禁止馬斯克率領的政府效率部成員擁有訪問財政部敏感數據的權限。圖為馬斯克去年12月5日在國會山莊與參院共和黨人會面。（路透）

2025/02/08 19:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕法庭文件顯示，1名美國法官8日發布緊急命令，阻止全球首富馬斯克率領的編制外新設單位「政府效率部」（DOGE）的團隊成員，存取儲存在財政部的個人與財務資料。

美國聯邦法官恩格梅爾（Paul A. Engelmayer）的命令，限制將訪問財政部支付系統與其他數據的權限，授予「所有的被政治任命者、特別的政府雇員，以及從財政部以外的機構派來的政府雇員」。

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這項效期到本月14日的臨時禁令還規定，自上月20日川普總統就職以來，任何存取過財政部數據者，都必須「立即銷毀所下載的所有資料的副本」。

馬斯克率領的政府效率部負責削減聯邦政府成本，其團隊成員上月底獲財政部長班森特（Scott Bessent）批准，取得存取內有社會安全碼與銀行帳號等敏感個資的財政部聯邦支付系統的權限，引發各界譁然。

7日，19個州的民主黨籍州檢察長控告川普、財政部與班森特，力阻止政府效率部獲得上述權限，宣稱政府效率部的工作人員擁有此權限係屬違法。

法官恩格梅爾的命令說，提告州「在無禁令救濟下，將面對無法彌補的損害」…授予政府效率部成員此等存取權限的新政策，不僅有曝露敏感與機密資訊之虞，還提高相關系統更易被駭的風險。

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