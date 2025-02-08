批川普要烏克蘭稀土換援助 德總理：我們不要求回報

德國總理蕭茲表示，烏克蘭遭到俄羅斯攻擊，盟友助拳烏克蘭不應要求回報。（法新社）

2025/02/08 19:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國總統川普提議烏克蘭以稀土資源換取美國援助，德國總理蕭茲在德國RND媒體集團最新專訪中再次猛烈抨擊，並強調德國會與烏克蘭站在一起，且不求回報。

綜合《法新社》及《彭博》報導，蕭茲在8日發布的專訪中抨擊川普稀土換軍援的提議「自私自利」（selfish and self-serving），「烏克蘭受到攻擊，我們出手相助，而非要求得到回報，這應該是每個人的立場」。

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在川普3日提出此一構想時，蕭茲當天在歐盟峰會結束後，就已砲轟川普「非常自私」。他也曾表示，烏克蘭的自然資源應用於資助戰後所需的一切，例如重建及維持一支強大的軍隊。

隨著烏俄戰爭即將屆滿3年，如何止戰將是本月14至16日德國「慕尼黑安全會議」的關鍵議題之一。烏克蘭總統澤倫斯基將親自出席，川普的烏俄問題特使凱洛格也將參與，且外傳可能藉機公布川普政府的停戰方案。

對於川普的提議，澤倫斯基在最新訪問中表示，願意與美方討論此事，同時還提醒美方，若由莫斯科繼續控制烏國稀土和其他礦產資源，很可能向美國宿敵北韓和伊朗開放，因此烏美兩國必須阻止普廷。

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