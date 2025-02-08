美日領袖峰會重申台海重要性 支持台灣參加國際組織

美國總統川普與日本首相石破茂面對面會談。（法新社）

2025/02/08 19:29

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕美國總統川普與日本首相石破茂8日舉行上任後首次面對面會談，雙方確認美日同盟的基礎和連續性，也初步建立兩領袖之間的信任關係，台灣安全在會談中受到高度的重視，包括聯合聲明和會後記者會中均重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，兩國領袖也表明「支持台灣有意義地參加國際組織」。川普在記者會中還加碼提到「為了保衛我們的朋友和盟友，美國將提供百分之百的嚇阻能力」。

川石會的聯合聲明也毫不避諱地痛批中國，聲明指出，美日兩國領袖重申強烈反對中國在東海試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法，也重申強烈反對中國在南海有關不法的海洋權益的主張、填海造陸軍事化及具威嚇性的挑釁行徑。

請繼續往下閱讀...

在中國升高犯台威脅的背景下，雙方也確認，將提升美軍與日本自衛隊各自的指揮及統治框架，以及兩國在日本西南群島的影響力。

為了實現自由開放的印太願景，美日仍將持續推動多邊的防務合作，包括美日印澳所組成的四方安全對話（Quad）、美日韓、美日澳、美日菲等多層同步調的合作。

日美領袖峰會首次提及台海安全重性，是在2021年4月日本首相菅義偉與美國總統拜登首次面對面會談中，之後2022年5月日本首相岸田文雄與拜登的首次會談再次獲得重申，這次川普與石破的會談重申台海安全重要性，也是川普首次在美日領袖會談中強調此事，川普第一任時期與日相首相安倍晉三的會談中僅提到「反對在東海及南海以實力改變現狀」並未提及台灣。

至於「支持台灣有意義地參加國際組織」，早在2021年已由拜登政府的國務卿布林肯提出，這次則是首次列入美日領袖聯合聲明中。

確認美日同盟的基礎和連續性是美國白宮易主後，美日雙方均會提起的例行公事，尤其是透過聲明再次確認「美日安全保障條約第五條適用尖閣群島（釣魚台列嶼）」，這次的聯合聲明也不例外，而比較特別的是，川普在今天的聯合記者會上重申「美國全力維護日本的安全，並加碼表示「為了保衛我們的朋友和盟友」（our friend and ally），美國將提供百分之百的嚇阻能力。」這是新的發言，至於他認定的「朋友」是否包括台灣，也引人遐思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法