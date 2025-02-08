日本佔最多！達美樂宣布「關閉205家門市」 原因曝光

達美樂近日宣布，將關閉全球205家經營虧損的門市。（路透）

2025/02/08 19:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名披薩連鎖品牌達美樂（Domino's Pizza）近日宣布，將關閉全球205家經營虧損的門市，其中172家位於日本，占總數的83%以上。這項重大決策是公司在疫情後，市場需求趨緩的背景下，進行策略調整的重要一步。

綜合外媒報導，達美樂執行長馬克（Mark van Dyck）表示，此次關店行動旨在簡化業務運作，並重塑企業長期競爭力。他指出，「我上任三個月以來，一直致力於推動企業果斷變革，這是為了實現長期的成功與穩定。我們的首要任務是為顧客、加盟夥伴及股東創造更大的價值。」

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根據達美樂的說明，許多即將關閉的門市，是在新冠疫情期間因應外送需求激增而設立，但隨著疫情趨緩，市場需求回落，加上營運成本上升，這些門市的盈利表現不如預期，每週的訂單量無法達到理想水準，短期內難以翻轉虧損，因此選擇關閉部分門市。

達美樂目前在日本擁有超過1000家門市，此次將關閉114家由公司直營及58家加盟的門市，占比接近20%。這些門市主要位於需求較低，或無法發揮規模效益的地區。不過，馬克仍對日本市場抱有信心說道，「日本是一個對速食餐飲及披薩業務具吸引力的市場，達美樂仍有長期的增長潛力。」

達美樂預計，此次關店計畫將省下約1.55億澳幣（約32億新台幣）的年度成本，雖然一次性支出將高達9700萬澳幣（約20億新台幣），但對公司長期財務健康有正面影響。

該消息公布後，達美樂股價在澳洲證券交易所飆升21.6%，達到每股36澳幣（約新台幣1182元），創下歷史最大漲幅。

達美樂表示，雖然日本市場面臨挑戰，但亞洲其他地區如台灣、新加坡和馬來西亞的業績表現出色，均達到雙位數增長。此外，德國市場已從疲軟中復甦，但法國的業績有所下滑。

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