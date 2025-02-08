拒絕能源勒索！波海3國與俄羅斯電網斷開

立陶宛首都維爾紐斯街頭看板顯示，8日起脫離俄國電網。（美聯社）

2025/02/08 18:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，8日開始脫離俄羅斯電網系統，將接入歐盟電網。這項籌劃多年的行動，旨在提高能源安全，在俄國侵略烏克蘭後尤其具有迫切性。

這3個前蘇聯加盟共和國，自二次世界大戰以來就仰賴俄國電網，現在決定脫離，希望防止莫斯科把電力當武器脅迫。《法新社》引述立陶宛能源部長瓦伊丘納斯（Zygimantas Vaiciunas）說法：「我們現在要除去俄羅斯利用電力系統，作為地緣政治勒索工具的能力。」歐盟外交政策首長、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在社群平台發文，讚揚這項行動是「自由和歐洲團結的勝利」。

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這3國中，立陶宛率先完成與莫斯科控制的Brell電網系統脫鉤，該國國營電網營運商「立陶宛電網公司（Litgrid）」發言人諾雷卡（Matas Noreika）證實，該國與俄國飛地加里寧格勒以及白俄羅斯的電力交換線路，已於當地時間8日上午7時43分斷開；愛沙尼亞和拉脫維亞隨後也將完成脫鉤。脫鉤過程將花2天完成，9日將在立陶宛首都維爾紐斯舉行正式儀式，見證完成轉換的倒數時刻。

根據立陶宛電網公司說明，在脫離俄羅斯電網後，將進入所謂的「孤島模式」約24小時，期間進行一些測試，確定電力系統穩定，之後將經由波蘭與歐洲電網系統連結。

波羅的海3國現在均為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，雖然在俄羅斯入侵烏克蘭後，立即停止向俄購買天然氣和電力，但其電網仍與俄國、白俄相連，由莫斯科控制。脫離俄國電網不僅是這3國在能源安全上的重要一步，也代表加強與歐盟整合。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》報導，研究俄羅斯與東歐的格拉斯哥大學教授史密斯（David Smith）表示，「這是10多年、或者20年來的努力的成果，降低能源依賴」，這3國加入歐盟、北約時，其能源依舊依賴與俄國、白俄的共同電網，受到關注，「現在已經徹底斷開了」。

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