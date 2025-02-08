美版李宗瑞！3兄弟涉迷姦60女還偷拍 恐面臨無期徒刑
美國亞歷山大兄弟奧倫（圖中）、亞隆（後排右一），涉嫌迷姦超過60名女性並偷拍過程。（彭博）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕根本就是美版李宗瑞！美國亞歷山大3兄弟塔爾、奧倫、亞隆（Tal、Oren and Alon Alexander），涉嫌迷姦超過60名女性並偷拍過程，若罪名成立恐將面臨15年以上至無期徒刑，3人7日在紐約出庭時皆不認罪。
據《ABC》報導，塔爾和奧倫是美國紐約、佛州邁阿密地區著名房仲，專門為富豪與名人提供服務，他們和另名兄弟亞隆經常引誘女性去夜店或派對並趁機下藥，超過60名受害者至少遭其中1人侵犯。
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檢察官艾斯皮諾薩（Elizabeth Espinosa）表示，調查人員從iCloud、Instagram、臉書、約會APP、手機、筆電和存儲設備上收集了大量證據。
另名檢察官瓊斯（Andrew Jones）透露，他們在塔爾公寓住處搜出多個硬碟，裡面有許多色情影片和照片，從中可以看到亞歷山大兄弟和醉醺醺的裸女待一起，有些受害者顯然不知道自己被拍攝；還有些發現鏡頭後有躲避的情況。
奧倫委任律師克魯格（Richard Klugh）指出，檢方不僅誇大受害人數還試圖誤導證人，並未提供任何可靠的犯罪證據，因此奧倫依照測謊結果否認犯案，之後將繼續證明自己的清白。
塔爾委任律師保羅（Deanna Paul）則認為檢方的指控純屬推測，並質疑所謂的「偷拍內容」，這些言語讓審案法官卡普羅尼（Valerie Caproni）看不下去，當庭表示「與喪失行為能力的女子發生性關係應該就是性侵」，亞歷山大3兄弟此前要求保釋已被駁回，卡普羅尼7日裁定下次將於7月開庭。
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另名兄弟塔爾（右）也參與犯案。（彭博）