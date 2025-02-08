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    大搞「全家腐」！湖南前政協主席李微微涉受賄被捕

    中國最高人民檢察院8日證實，去年7月落馬的湖南省前政協主席李微微近日已被逮捕。（圖擷自網路）

    中國最高人民檢察院8日證實，去年7月落馬的湖南省前政協主席李微微近日已被逮捕。（圖擷自網路）

    2025/02/08 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國最高人民檢察院8日證實，去年7月落馬的湖南省前政協主席李微微近日已被逮捕。

    中國最高人民檢察院8日發布消息，14屆全國政協人口資源環境委員會前副主任李微微涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪逮捕李微微。

    案件正在進一步辦理中。李微微此前已被開除中共黨籍和公職。

    公開資料顯示，李微微1958年3月出生，中國湖南寧鄉人，長期在湖南任職，曾擔任湖南省委常委、統戰部部長、政法委書記等職。

    2016年1月，李微微當選湖南省政協主席；2023年3月，李微微任14屆全國政協人口資源環境委員會副主任，直至去年7月落馬。

    中共中央紀委國家監委網站今年1月24日宣布李微微被雙開的消息，當時通報提及，「李微微棄守管黨治黨政治責任，落實中共中央關於加強和改進新時代政協、統戰工作要求不力；違規選拔任用幹部；對家人失管失教，大搞『全家腐』；利用職務便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物等」。

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