川普提稀土換援助 澤倫斯基：那就來交易吧

迎合美國總統川普稀土換援助的提議，克蘭總統澤倫斯基今天接受路透社專訪喊出「咱們做個交易吧」。為此他特別拿出一張曾為機密級的稀土和其他重要礦藏地圖仔細端詳。（路透）

2025/02/08 17:09

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天接受路透社專訪喊出「咱們做個交易吧」，迎合美國總統川普稀土換援助的提議。為此他特別拿出一張曾為機密級的稀土和其他重要礦藏地圖仔細端詳。

美國總統川普3日表示，他希望烏克蘭提供稀土和其他礦產，換取美國財政援助支撐戰事。川普政府正極力促成俄烏盡速停戰。

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澤倫斯基告訴路透社：「若要來談協議，那就做個交易吧，我們完全配合。」但也強調無論何種停戰方案，烏克蘭都需要盟友提供安全保障。

烏克蘭去年秋天提出「勝利計畫」盼力求自身在談判的有利地位並逼俄國上談判桌，其中就包含開放關鍵礦產資源供盟友投資的構想。

澤倫斯基表示，儘管烏克蘭約一半稀土礦藏已淪入俄國佔領區，但整體礦物資源的損失不到20%。

稀土在製造高性能磁鐵、電動馬達和消費性電子產品扮演關鍵角色。澤倫斯基表示，莫斯科得以向北韓、伊朗等盟友開放這些資源，這兩國都是美國的死敵，「我們必須阻止（俄國總統）蒲亭，保護好礦藏豐富的烏克蘭中部第聶伯羅（Dnipro region）地區」。

俄軍幾個月來持續在烏東取得進展，投入大量資源不斷發動攻勢，烏軍則面臨兵員短缺問題，且要擔心日後外援武器斷供。

俄羅斯國防部今天宣布，俄軍已拿下烏東產煤的戰略礦城捷爾任斯克（Dzerzhinsk,烏方稱托列茨克Toretsk）。烏克蘭軍事分析人員表示，奪下位處高地的托列茨克將使俄軍能進一步打亂烏東大部分地區的烏軍後勤，並利於朝西北逼進連接多個重要城市的區域後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）。

專訪期間，澤倫斯基在基輔戒備森嚴的總統辦公室桌上攤開一張地圖，上面顯示眾多礦藏，包括東部一大片標註含稀土的地帶。其中約一半看來已落於戰線上俄方那側。

澤倫斯基說，烏克蘭有歐洲最大的鈦、鈾礦藏量；鈦是航太工業所需原料，核能與核武則離不開鈾。地圖上看大部分鈦礦藏標註於離前線尚遠的烏克蘭西北。

路透社指烏克蘭已快速調整外交政策方針，以投白宮新主人川普所好。川普價值觀標榜交易，而美國是烏克蘭最重要盟友。

但澤倫斯基強調，基輔並非把資源「拱手讓出」，而是提議建立互惠互利的夥伴關係，共同開發這些資源。

他說：「美國幫忙最多，理應得到較多，他們應該且也會享有優先。我也想與川普總統談這方面。」

包括德國之聲（DW）與彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）很可能在月中的慕尼黑安全會議（MSC）公布俄烏和平方案。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）6日說，烏方參與慕尼黑安全會議代表團將由澤倫斯基親率。

澤倫斯基近期頻頻接受外媒專訪，2月1日接受美聯社專訪時呼籲美俄討論俄烏局勢時不能將基輔摒於門外，還力倡讓擁有80萬大軍的烏克蘭加入，將是北約最大的紅利，尤其川普又想把海外的美軍撤回國內。

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