注意！美國流感創15年來最嚴重紀錄 至少2400萬人感染

美國流感創15年來最嚴重紀錄 至少2400萬人感染。美國流感疫苗示意圖。（美聯社）

2025/02/08 13:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕旅居美國或赴美觀光、洽公的民眾要注意了，因流感症狀就醫者已高於2009-2010冬季至今的紀錄，目前至少有2400萬人感染、31萬人住院、1.3萬人病逝。

據《美聯社》報導，流感症狀就醫人數是評估流感嚴重性的指標，雖然有可能誤將其他病毒感染列入，但美國各地的武肺病毒、人類呼吸道融合病毒（RSV）個案都在下降，因此大多數應是季節流感。

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流感已導致美國部分學校關閉，德州擁有3200名學生的戈德利獨立學區（Godley Independent School District），就因為有650名學生、60名教職員請病假宣布停課3天。

美國43個州從上週開始，就通報流感活躍狀況相當高，在南部、西南部和西部各州更為嚴重。全美約有44％成年人在本次冬季接種流感疫苗，和去年的數字差不多，但兒童僅為45％上下，與過去平均50％相去甚遠。

檢測資料顯示，美國患者大多是感染了A型流感病毒H1N1、H3N2，若想要避免感染，最好勤洗手、清潔經常接觸的物體表面、不用手觸摸眼鼻嘴、不和患者密切接觸。

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