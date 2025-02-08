YOU ARE FIRED！川普取消拜登安全許可 停止提供每日情報簡報

美國總統川普今天表示，他將撤銷前任總統拜登的安全許可（security clearance），結束拜登在卸任後接收情報簡報的權利。（美聯社資料照）

2025/02/08 12:35

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將撤銷前任總統拜登的安全許可（security clearance），結束拜登在卸任後接收情報簡報的權利。

法新社報導，川普在他的社群網站真實社群（Truth Social）上表示：「拜登沒有必要繼續取得機密情報。」

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因此，我們立即取消拜登的安全許可，並停止向他提供每日情報簡報。」

川普重現他在前實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的金句，以大寫字母補充道：「喬（Joe，拜登名），你被開除了。」

傳統上，美國總統有權接收情報簡報，在卸任後也是。

川普說，他之所以會採取這個行動，是因為拜登在贏得2020年大選後，也撤銷他的安全許可。

拜登當時的理由是，川普在2021年1月6日美國國會大廈暴動案的前後行為「反覆無常」。當時，大批抗議群眾闖入國會，試圖推翻川普敗選的結果。

川普今天發文時聲稱，拜登在接收情報簡報方面「無法被信任」，理由是特別檢察官針對在拜登住家發現機密文件一案所發布的報告指出，82歲的拜登「記憶力不佳」。

川普本身也因為不當處理機密文件遭起訴，但在共和黨籍的川普贏得2024年大選後，司法部結束了此案。

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