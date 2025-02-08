美日聯合聲明劍指中國！強調維護台海穩定、反對以武力改變現狀

美國總統川普和日本首相石破茂發表聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性，並且反對任何以武力或脅迫手段試圖單方面改變現狀的行為。（法新社）

2025/02/08 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和日本首相石破茂，7日在白宮首次會晤並發表聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性，並且反對任何以武力或脅迫手段試圖單方面改變現狀的行為，針對中國的意味濃厚。

美國白宮發布的「美日領導人聯合聲明」，直指雙方在《美日安保條約》之下都期望加強雙邊安全和國防合作，並強調美日同盟是印度－太平洋及其他地區和平、安全與繁榮的基礎，日本將持續強化自身的防衛能力。

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美國對保衛日本的堅定承諾不會改變，若遇到危機將動用包括核子武器在內的一切能力，日本則會按照《美日安保條約》的規範，對任何突發狀況進行完整應對，在維護印太地區和平方面發揮重要作用。

為了應對日益升級的安全問題，美日將加強防務安全合作，透過訓練和演習提高戰備水平，加強美日的威懾能力，並在民用航空、太空領域保持合作關係，例如未來的國際太空站Crew-10任務、阿提米絲（Artemis）探月計畫。除此之外，美日還會共享AI、雲端服務等新技術，擴大雙邊網路安全合作。

在經濟方面，美日將強化雙邊投資和就業機會、合作領導AI、量子運算和半導體等技術、增加美國對日本的液化天然氣出口、發展關鍵礦產供應鏈多樣化、開發先進核能。美日還會合力保護機敏科技、加強對入境者的審查，藉此打擊技術遭竊、非法移民等問題。

美日將拓展美日澳印、美日韓、美日澳、美日菲的多方關係，並強烈反對中華人民共和國以武力或脅迫手段改變東海現狀的任何企圖，以及中國非法海事活動、人工島礁軍事化、在南海的挑釁行為。

川普和石破茂都強調維護台海和平與穩定的重要性，因為這是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，美日期望兩岸問題能夠和平解決，除了反對任何以武力或脅迫手段改變（兩岸）現狀之外，還支持台灣參與國際組織。

另外，美日都對北韓的核發展相當關切，將致力於北韓無核化的願景，並打擊北韓駭客攻擊、北韓與俄羅斯之間的軍事合作。川普最後還接受石破茂的邀請，考慮近期前往日本訪問。

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