川石會聚焦朝鮮非核化 北韓官媒嗆「核武不是談判籌碼」

北韓官媒朝中社8日聲稱，核武不是談判籌碼，而是用於「對抗威脅該國人民和世界和平的敵人」。（法新社資料照）

2025/02/08 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）8日發出聲明表示，核武不是談判籌碼，而是用於「對抗威脅該國人民和世界和平的敵人」。

據《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）7日會見造訪白宮的日本首相石破茂。兩位領導人表示，將致力確保北韓終結核武計畫。北韓官媒隨後發表了有關核武的評論。

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朝中社沒有提及美日領袖會晤，而是提及北約（NATO）和歐盟（EU）官員呼籲北韓徹底非核化的要求。

朝中社在聲明中表示，「我們再次明確表示：我們的核武不是為了獲得任何人認可而做的廣告，更不是用來換取金錢的籌碼。」

聲明強調，「我們的核武力量將堅定地用於戰鬥，以迅速消滅敵對勢力任何侵犯我國主權與人民安全並威脅世界和平的企圖。」

川普試圖與北韓領導人金正恩恢復聯繫，北韓尚未直接回應，近期仍不斷強調「強化」其核武力量的意圖。

川普7日表示，他「將與北韓和金正恩建立關係」，並補充說雙方相處和諧。兩人曾在川普第1個任期內舉行了前所未見的峰會。

川普與石破茂會談後發表的聯合聲明指出：「兩國領袖嚴重關切朝鮮核計畫與飛彈計畫，強調解決此問題之必要，並重申對朝鮮徹底非核化的堅定承諾。」

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