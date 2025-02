台海詭船「俄中協作」？專家示警：俄船艦在台灣周邊活動

2025/02/07 23:43

〔中央社〕英國一名印太區域安全事務專家示警,在台灣周邊水域從事可疑活動的不僅有中國相關、也有俄羅斯相關船舶。一艘與俄羅斯有關的船舶曾在去年12月至今年1月在台灣西南水域徘徊超過3週、接近屏東枋山海底電纜登陸點,引發國外專家關注。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)高階研究員薛特爾-瓊斯(Philip Shetler-Jones)在倫敦一場與中國海軍有關的線上研討會提到,俄中關係日益密切,在波羅的海等歐洲-大西洋水域陸續發生船舶拖曳船錨、損壞電纜等事件,而耐人尋味的是,部分在歐洲水域涉及這類活動的船舶與中國有關,而在台灣周邊近期被發現涉及相關活動的某船舶,則與俄羅斯有關。

該研討會另有專家提醒,不僅是從歐洲區域安全角度、各界也有必要多加從太平洋安全角度看待俄羅斯。俄羅斯有太平洋海岸線,也有太平洋艦隊。

去年12月8日,一艘名為「瓦西里舒克申」(Vasily Shukshin)的貨運船駛離俄羅斯遠東地區東方港(Vostochnyy),在南韓短暫停留後,12月19日被發現在鋪設有海底電纜的台灣西南水域徘徊,看似漫無目的地在鄰近枋山海底電纜登陸點處交叉航行,長達超過3週,直到今年1月14日早上才啟程返俄。「瓦西里舒克申」當時懸掛貝里斯(Belize)旗幟。

????????Why has the cargo vessel VASILIY SHUKSHIN been aimlessly criss-crossing the area near ???????? #Taiwan 's Fangshan cable landing station ( https://t.co/WGcbNFHGsl ) for 3+ weeks⁉️???? Some curious facts about this ship in the thread below. [????1/6] @ https://t.co/MHrYKqaJ58 pic.twitter.com/qAWG3qeDS6

追蹤國際間海洋灰色地帶活動的SeaLight計畫主任鮑爾(Ray Powell)曾透過社群媒體X就「瓦西里舒克申」在台灣周邊活動作較完整披露。SeaLight是美國史丹佛大學(Stanford University)旗下計畫。

鮑爾當時提到「瓦西里舒克申」看似無明確原因或目的般,在鄰近枋山海底電纜登陸點的水域徘徊並交叉航行。鮑爾說,就在他揭露「瓦西里舒克申」在台灣西南水域的可疑活動後,「瓦西里舒克申」隔天即啟程返俄,而不是照原來宣稱的將往越南航行。

鮑爾問,「瓦西里舒克申」掛貝里斯旗幟、在香港註冊,穿越3000公里來到台灣西南水域、逗留超過3週,到底是為了什麼。

鮑爾貼文提到,台灣海巡署向媒體表示,該船舶未在台灣周邊損壞海底電纜,台灣方面將持續追蹤相關情況。「瓦西里舒克申」在台灣周邊的活動曾引起美國等國際媒體注意。

英國「金融時報」今年1月底曾報導,台灣已將52艘使用權宜船旗的中國船舶列入黑名單,將追蹤並主動檢查。報導未直接提及俄羅斯與台灣周邊水域的關連。

值得一提的是,俄中關係的發展也反映在俄羅斯官員就台灣相關議題發言的頻率和強度,有升高趨勢。具中國經驗的俄羅斯外交部「戰狼」發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova,音譯為札哈洛娃)近期在例行記者會數次提及台灣,俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)去年11月在俄羅斯舉辦的一場國際論壇也罕見主動觸及台灣議題。

美國大西洋月刊(The Atlantic)撰稿人、中東歐事務專家安愛波邦(Anne Applebaum)去年9月接受中央社採訪時曾說,像俄羅斯、中國這類專制國家確實對混亂和不穩定感興趣;若俄羅斯果真試圖影響台灣海峽情勢,她不會感到意外。

至於國際間不乏意見認為,對俄、中可「分而治之」,並利用俄中矛盾獲取利益,甚至「聯俄制中」,安愛波邦指出,這是「迷思」。

她說,儘管俄中不是「至愛好友」、彼此之間有衝突,但同時也具共享利益和共同目標。俄、中、伊朗、北韓是「利益同盟」;然而,這些國家的共同利益和目標、以及它們對自由民主體制的威脅,才是各界應關注的重點,而不是它們之間的差異。

1/Suspicious ship update: Just 1 month after the ????????#Taiwan Coast Guard reported driving away ????????#Mongolia-flagged, ????????#HongKong-registered Bao Shun from around its subsea cables, the ship is again loitering off Taiwan's coast, now near Qimei Island. So what is this ship? [????1/10] pic.twitter.com/3wo4Y5NZRt