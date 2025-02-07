阿根廷「血流成河」驚悚畫面曝 居民怒：藍、綠、粉紅色全見過

布宜諾斯艾利斯郊區的賽蘭笛河變成詭異的血紅色。（美聯社）

2025/02/07 23:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）郊區賽蘭笛河（Sarandi River）6日突然變成詭異的血紅色，還散發刺鼻異味，當地居民形容「一覺醒來，整條河就像血流成河」，引發恐慌，懷疑是附近工廠傾倒有毒化學廢料，批評工業汙染問題長年未解。

綜合外媒報導，賽蘭笛河沿岸有多家皮革加工廠、紡織廠，以及燃燒工業廢棄物的焚化爐，長年排放廢水，當地居民也不止一次目睹河水變色。住戶指出，這次不只顏色驚人，味道也極為嗆鼻，「光是靠近聞到味道都會覺得反胃噁心」；有居民說，早上被焚化爐排放的惡臭熏醒，打開窗戶一看，竟發現河水完全變紅，「從來沒看過這種狀況」，認為這次的汙染與焚化爐燃燒的廢料有關。

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不過，當地環保局雖已派員採集水樣調查，初步檢測未發現有毒物質。環境部門說前仍在進一步分析河水變紅的真正原因，以確認汙染是否來自特定工廠；並未排除其他因素，例如某些無毒染料或自然變色現象的可能性。

當地居民並不信服，認為長期排放廢棄物的工廠才是罪魁禍首，痛批，「我們看過河水變藍、變綠、變粉紅，這次變成血紅色根本不意外！」甚至有人抱怨，「這裡的河水已經不是水了，像水泥一樣，根本可以踩上去！」

河水顏色雖已稍微恢復，但汙染問題仍未解決，賽蘭笛河最終流入南美第二大河拉布拉他河（Rio de la Plata），居民擔心如果政府不嚴格監管，這條河流恐怕還會出現更多驚悚的顏色，汙染進一步擴散。

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