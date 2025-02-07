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    習近平考慮出席韓國APEC領袖峰會 喊希望中韓關係穩定

    中國國家主席習近平接見正在哈爾濱訪問的韓國國會議長禹元植（左）。（歐新社）

    中國國家主席習近平接見正在哈爾濱訪問的韓國國會議長禹元植（左）。（歐新社）

    2025/02/07 21:59

    〔中央社〕中國國家主席習近平今天接見正在哈爾濱訪問的韓國國會議長禹元植，談及今年10月將在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，表示正在認真考慮出席。

    習近平今天傍晚在哈爾濱太陽島賓館接見出席第9屆亞洲冬季運動會開幕式的禹元植，這也是習近平自2014年12月以來首次接見韓國國會議長。

    據韓國國會議長室轉述，習近平向禹元植表示，「希望中韓關係維持穩定」；對於韓國近期戒嚴及總統彈劾相關政局變化，習近平表示，「相信韓國人有智慧與能力好好解決」。

    禹元植藉此機會邀請習近平藉今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會訪韓，習近平回覆，「中國國家主席出席APEC峰會是慣例」，說明相關單位正在認真考慮出席APEC。

    禹元植就近期中國對韓中關係的持續發展給予不變的信任與支持表達感謝，並特別請中方就韓中經濟合作及韓國企業赴中投資等提供穩定發展環境。他也提到「限韓令」相關影響，指中國國內還很難看到韓國的戲劇、電影、遊戲等文化內容，希望透過開放文化交流促進年輕一代形成友好關係。

    對此，習近平表示，中韓建交30年以來關係持續發展，也對東北亞和平做出貢獻，當前雖然面臨國際、區域的不確定性，希望兩國關係未來能維持穩定。

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